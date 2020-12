Koronavírus Magyarországon: szombaton is szomorú adatokat tettek közzé

5047 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 276 247 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - közölte szombat reggel a kormányzati koronavírus-portál. Elhunyt 162 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6784 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 79 769 fő, az aktív fertőzöttek száma 189 694. Az aktív fertőzöttek 19%-a, az elhunytak 21%-a, a gyógyultak 23%-a budapesti. 7807 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 610-en vannak lélegeztetőgépen.

A friss adat azt jelenti, hogy nem túl intenzív tesztelés mellett (30452 tesztet végeztek, alacsonyabbat az utóbbi egy hét 54455-ös átlagánál) még mindig relatív magas a pozitív esetek száma (5047 eset, 16,5%-os pozitivitási ráta), azaz

nem látszik meggyőzőnek az, hogy egy hónappal a szigorú kijárási korlátozások és egyéb intézkedések bevezetése után érdemben enyhülne a járvány Magyarországon.

Az persze örvendetes, hogy az új fertőzötteknél és az elhunytaknál a 7 napos mozgóátlag elkezdett lefelé kanyarodni (de még sajnos mindig hatalmas többlet halálozásról beszélhetünk az elmúlt évek átlagához képest) és a lélegeztető gépen lévők száma is csökkent az utóbbi napokban. Sajnos azonban jól látszanak a külföldi példákból (Németország), hogy tartós korlátozások mellett is hirtelen tud meglódulni a járvány és ennek idehaza is lehet katalizátora a karácsony ünnepek előtti bolti roham, illetve az ünnepek körül a családi események.

Nem véletlen, hogy a kormány is az utolsó pillanatban, december 21-én, az aktuális adatok láttán akar csak dönteni arról, hogy egyáltalán mi legyen a Szentestével, az akkor is elvileg este 8-kor életbe lépő kijárási korlátozással. Még ezt megelőzően tegnap bejelentették, hogy mától eltörlik az idősek vásárlási sávját, hogy ezzel is enyhítsenek a bolti tunultuson és így a fertőzés továbbadásának kockázatán.

A megyei napi fertőzési adatokat nézve az látszik, hogy Budapesten 619, Pest megyében 458 új fertőzöttet találtak, aztán Békés, Borsod és Csongrád megyék következnek rendre 299, 297 és 294 új fertőzöttel. A megyei egyheti új fertőzöttek számát tekintve úgy néz ki a "rangsor", hogy Budapesten 4524 fertőzöttet találtak, Pest megyében 3734-et, majd Hajdú-Bihar következik 2052 esettel, aztán az összes többi megyében 1600 alatti esetszámot látunk. Népesség arányában az utóbbi egy heti fertőzöttségi adatok Nógrád (491 fő), Vas (480 fő) és Békés (472 fő) megyében a legmagasabbak.

