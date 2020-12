Jön a koronavírus elleni oltás, hogyan lehet kezelni a szkeptikus hangokat?

Az új típusú koronavírus már több mint 1,5 millió embert megölt a világon és milliárdok életét változtatta meg gyökerestül. A tömeges oltatás kiutat jelentene a krízisből, viszont vannak, akik szkeptikusak a vakcinákkal kapcsolatosan. A legtöbben a gyors fejlesztési ütem és az esetleges mellékhatások miatt vonakodnak tőle. Pedig vizsgálatok egész sorozata bizonyítja, hogy a vakcinák biztonságosak, a gyors fejlesztés a technológia fejlődésével magyarázható, a mellékhatások megjelenése pedig jót jelent. A szkepticizmus azért is nagy baj, mert legalább 60-70%-os oltottság lenne szükséges a nyájimmunitás eléréséhez, viszont a legtöbb országban közel sem hajlandó a lakosság ekkora része felvenni az oltást. Több kampány is készül már, hogy a lakosság szkepticizmusát feloszlassák a kormányok: van, ahol, tudománnyal, van, ahol altruizmussal, van, ahol pedig fenyegetőzéssel próbálkoznak a döntéshozók.

Sokan nem bíznak a vakcinában

Némi szkepticizmus tapasztalható az új koronavírus-vakcinákkal kapcsolatosan az Egyesült Államokban: egy novemberi Pew közvélemény-kutatás szerint

az amerikaiak 60%-a lenne hajlandó arra, hogy felvegye az oltást és alig 29% mondta, hogy biztosan meg fogja tenni ezt.

Ez enyhe javulás a szeptemberi, 51/21%-es számhoz képest és jelentős visszaesés a májusi, 72/42%-os számhoz képest.

Magyarországon is szkeptikus a lakosság egy része. Az IPSOS egy októberben publikált felmérése szerint

a magyar lakosság 44%-a elutasítja az oltatást, míg a világátlag ezen a téren alig 26%.

A kutatásból kiderül az is, hogy a legtöbben csak akkor vennék föl az oltást, ha az ingyenes lenne (várhatóan az lesz).

A magyar és amerikai szkepticizmus egyébként semmi az oroszokhoz képest, ahol a saját fejlesztésű vakcinát a lakosság 59%-a még ingyen sem adná be.

Indokolatlan a szkepticizmus

Az IPSOS kutatásából kiderül, hogy

a magyarok azért nem adnák be szívesen a koronavírus-vakcinát, mert félnek az esetleges mellékhatásoktól.

de vannak, akik a vakcinát nem találják elég hatékonynak és az oltásszkeptikusok közel negyede a vírust sem tartja veszélyesnek.

Amerikában a Pew egy szeptemberi felmérése szerint szintén a mellékhatásoktól való félelem volt a fő indoka a szkepticizmusnak.

A megfogalmazott kritikákkal kapcsolatosan annyit érdemes megjegyezni, hogy

az oltásnak valóban lehetnek mellékhatásai. A Moderna és a Pfizer vakcináival mRNS vakcináival beoltottak egy része (eltérő források szerint 15-40%) izomfájdalomról, lázról, hidegrázásról, levertségről panaszkodik, a mellékhatások jelentkezése viszont nem azt jelenti, hogy a vakcina rossz, hanem hogy immunválaszt váltott ki a szervezetünkben, tehát működik. A rövid távú mellékhatások mellett nincs információ arról, hogy hosszabb távú mellékhatások bármely tesztalanynál felléptek volna: mint ismert, volt, akit már 3-4 hónappal ezelőtt beoltottak.

A vakcinák hatásfoka rendkívül magas, a Pfizer vakcinája 95%-os, a Moderna vakcinája 94,5%-os, az AstraZeneca vakcinája pedig 90%-os hatásfokú. Még az orosz Szputnyik V is 95%-os hatékonyságú az oltás fejlesztői szerint. Ezzel szemben egy influenza-oltás 40-60%-os hatékonyságú.

Több fiatal, egészséges ember is azzal érvel, hogy a koronavírus úgyis enyhe lefolyású lenne a szervezetében, ezért a súlyos mellékhatásoktól rettegve nem oltja be magát. Ez a hozzáállás azért felelőtlenség, mert egyrészt nem lehet biztosan tudni, hogy a fertőzés enyhe lefolyású lenne, másrészt pedig ha nem vagyunk immunisak, simán megfertőzhetünk olyan embereket, akiknél alapbetegségük vagy idős koruk miatt akár halálos kimenetelű is lehet a fertőzés.

Szintén sokan érvelnek azzal, hogy mindössze pár hónap alatt fejlesztették ki a vakcinát a gyógyszergyárak, pedig korábban több év volt a folyamat, ez azt bizonyítja, hogy „elkapkodták" a dolgot, nem tesztelték megfelelően, elég emberen az oltást. Az igazság ezzel szemben az, hogy a gyors fejlesztés egyrészt a technológia fejlődésének köszönhető, másrészt pedig rengeteg emberen tesztelték már a szert komplikációk nélkül. A Pfizer vakcinájának tesztjeiben 43 538 ember vett részt.

Általánosságban az oltásszkepticizmussal kapcsolatosan annyit érdemes megjegyezni, hogy több pusztító betegséget, mint a járványos gyermekbénulás, a fekete himlő, a kanyaró vagy a rózsahimlő, csak az oltásoknak köszönhetően sikerült legyőzni.

Veszélyben a nyájimmunitás?

A vakcinákkal kapcsolatos szkepticizmus nemcsak felelőtlenség, hanem veszélyes is. Nehéz úgy elérni a nyájimmunitást, ha a lakosság nagy része nem hajlandó beoltani magát.

A Lancet szerint a lakosság 60-70%-ának immunisnak kellene lennie a nyájimmunitásának eléréshez, a vakcinaszkepticizmus miatt ez az arányszám elérhetetlennek tűnik.

Emellett a legtöbb vakcinát két dózisban kell beadni, több egészségügyi szakember is aggódik amiatt, hogy ha valaki mellékhatásokat tapasztal az első oltás után, a másodikat már kevésbé lesz hajlandó felvenni.

Bár a legtöbb ország az önkéntes és ingyenes (vagy az önkéntes és fizetős) oltatás mellett döntött, több döntéshozó is tisztában van a lakosság szkepticizmusával és nagyszabású kampányokon dolgoznak annak érdekében, hogy jobb belátásra bírják az állampolgárokat.

Franciaországban (ahol a lakosság 46%-a nem akarja beoltatni magát) Macron elnök nagyszabású médiakampányt tervez, melybe az ország tudományos és egészségügyi közösségét is be akarja vonni annak érdekében, hogy a lakosságot oktassák a vakcina szükségességéről és veszélytelenségéről.

Nagy-Britanniában egy olyan ötlet merült fel, hogy lényegében sehova nem engednék be az embereket koronavírus-oltásigazolás nélkül, így aki nem akarja négy fal közt tölteni az egész életét, fel kell majd, hogy vegye az oltást. Amerikában pedig a munkáltatók várhatják el a kötelező koronavírus-oltást.

Sokkal sikeresebb lehet viszont egy olyan projekt, mint Ausztrália 2014-es „I Immunize" kampánya, mely során a közösségi felelősségvállalásra és az altruizmusra apellálnak. Vagyis az embereknek be kell bizonyítani, hogy az oltás nemcsak veszélytelen, hanem működik is: beadásával közösségünk felelős tagjaként emberéleteket tudunk megmenteni.

. Vagyis az embereknek be kell bizonyítani, hogy az oltás nemcsak veszélytelen, hanem működik is: Ott van persze az orosz módszer is: fenyegetés, szabotázzsal és árulással való vádaskodás azok felé, akik nem hajlandók fölvenni az oltást. Talán fölösleges is mondani, hogy ez a módszer nemcsak nem emberséges, de még csak nem is hatékony. Talán egyes országok még ennél is messzebbre mehetnek és hatósági eljárással fenyegethetik azokat, akik nem oltatják be magukat, de erről még nincs információ.

Magyarországon ingyenes és önkéntes lesz a vakcina, viszont a tavaszihoz hasonló médiakampánnyal támogatja majd meg a kormány az oltási kedvet. Győrfi Pál tájékoztatja majd a lakosságot a vakcinával kapcsolatos tudnivalókról, ami elképzelhető, hogy ismét sikeresz kampány lesz, hiszen tavasszal is influenszerek, mémerek, shitposterek egész sorozata kapott rá a témára, akik így el tudták még a fiatalokhoz is juttatni a kormány üzenetének lényegét. Elképzelhető, hogy a tavaszi kampány is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar lakosság ekkor még nagyon fegyelmezetten viselte a járványügyi intézkedéseket.

Ezen kívül a rendőrség kemény fellépést indított a napokban az oltásellenes és járványszkeptikus influenszerekkel szemben is. Az egyik legprominensebb járvány- és oltáskritikus hangot Magyarországon, Gődény Györgyöt péntek hajnalban vették őrizetbe egy házkutatás után és eljárást indítottak ellene rémhírterjesztés miatt.

Címlapkép: Getty Images