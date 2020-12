Hamarosan jön a Fed idei utolsó döntése a járvány második hullámának kellős közepén

A szokatlanul csendesre sikerült novemberi kamatdöntés után magyar idő szerint szerda este utolsó 2020-as ülésének eredményét ismerteti a Fed Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC). A jegybank valószínűleg nem most fog forradalmat kirobbantani, de jön a friss gazdasági előrejelzés és dot-plot, így talán kicsit izgalmasabb lesz az este Jerome Powell sajtótájékoztatójával fűszerezve.

Nemsokára előáll döntésével a Fed, mely kétnapos kamatdöntő ülését zárta le szerdán. Persze jókora meglepetés lenne, ha az irányadó kamat elmozdulna a jelenlegi 0-0,25%-os sávból. Nem mintha a gazdaságnak ne lenne szüksége további monetáris támogatásra, de a Fed több döntéshozója kiemelte már korábban, hogy nem hívei a negatív kamatoknak. Vagyis hiába tart az EKB például már mínusz 0,5%-nál évek óta, nagy esély van arra, hogy az amerikai jegybank nem megy majd a jelenlegi szint alá.

Persze a kamat változtatása nélkül is tud erős üzeneteket küldeni a Fed, ha akar, de most az egyéb eszközök esetleges bevetése sem aktuális. Sorra érkeznek ugyanis a pozitív hírek a koronavírus elleni vakcináról, ami miatt elhúzódó, de 2021 második negyedévétől elinduló gazdasági kilábalásra számít a szakemberek többsége.

November elején néhány nappal az amerikai elnökválasztás után a jegybank közleménye és Jerome Powell feltűnően kerülték, hogy bármilyen módon kommentálják az eredményeket. Ebben persze szerepet játszhatott, hogy akkor még nem volt végeredmény, legfeljebb azt tudtuk megállapítani, hogy Joe Biden vezetett a részeredmények alapján. A mai ülésen viszont már „biztosra mehet” a Nyíltpiaci Bizottság, hiszen már az elektorok is megválasztották hivatalosan Bident, akit január 20-án iktatnak be az USA elnökévé. Kérdés, hogy a Fed akar-e bármit is üzenni az új vezetésnek, illetve vár-e gazdaságpolitikai fordulatot a demokrata elnöktől.

