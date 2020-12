Jön a tél, így készülnek rá a magyar autósok

A Mol azzal kapcsolatban készített felmérést, hogy hogyan készülnek a magyar autósok a télre. Ennek egyik fő tanulsága, hogy 10-ből 9 autós saját bevallása szerint felkészíti az autóját a téli időszakra, de sokan sokféleképpen gondolkodnak arról, hogy mit is nevezünk felkészítésnek. A megkérdezettek 15 százaléka szerint például a téli gumi használata extra felkészülésnek számít. Minden hatodik autós szerint a prémium üzemanyagok használata része a téli gondoskodásnak.

Magyarországon az autósok 80 százaléka pontosan annyit használja az autóját télen, mint nyáron, ezért kiemelten fontos a járművek felkészítése a hidegebb hónapokra. A Mol által végzett felmérés fontosabb eredményei:

Az évszaknak megfelelő gumiabroncs használata: része a közlekedési kultúránknak, 10 sofőrből 9 figyel erre.

része a közlekedési kultúránknak, 10 sofőrből 9 figyel erre. Fagyálló folyadék: a téli közlekedésre gondosan ügyelők erre figyelnek oda leginkább.

a téli közlekedésre gondosan ügyelők erre figyelnek oda leginkább. Jégmentesítő eszközök: 10-ből 6 ember szerint a felkészülés része az is, hogy legyenek az autóban.

10-ből 6 ember szerint a felkészülés része az is, hogy legyenek az autóban. Az akkumulátor ellenőrzése: 10-ből 4 sofőr szerint kiemelt feladat.

10-ből 4 sofőr szerint kiemelt feladat. Szervíz: csak minden ötödik autós megy - kizárólag a tél miatt - , még azzal együtt is, hogy a megkérdezetteknek csak a fele végzi el saját maga a téli felkészítést, a másik fele valaki mással végezteti el.

csak minden ötödik autós megy - kizárólag a tél miatt - , még azzal együtt is, hogy a megkérdezetteknek csak a fele végzi el saját maga a téli felkészítést, a másik fele valaki mással végezteti el. A prémium üzemanyagok használatát 100-ból 17 autós tartja a téli gondoskodás részének, ennek ellenére elmondható, hogy évről évre egyre többen belátják, rengeteg kényelmetlenségtől, bosszúságtól és anyagi kiadástól óvhatják meg magukat, ha erre is odafigyelnek.

A hidegebb évszakban, amikor a motorok lassabban érik el az üzemi hőfokot, azaz tovább járnak hidegen, még nagyobb jelentősége van a prémium minőségű üzemanyagok használatának, hiszen hozzájárulnak a motor hosszabb élettartamához és a befecskendezőrendszer hibamentes működéséhez.

Ugyan egész évben ajánlott és megéri prémium minőséget tankolni, télen ennek még nagyobb jelentősége van.

Az egyre enyhébb telek miatt hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy extrém hidegben az adalékmentes dízel megdermedhet és indítási problémákat okozhat. A Mol mintegy 2000 töltőállomásán a régióban minden minőségi kategóriában kínál téli gázolajat. A megfelelő minőségű üzemanyag és motorolaj választásával nem csak az autónkért teszünk sokat, de a környezetünkért is, hiszen kevesebb fogyasztás esetén kisebb lesz a károsanyag-kibocsátása.

A Mol felmérésében megkérdezettek 5 százaléka 1 évnél fiatalabb, 21 százaléka pedig 2-6 éves autóval jár, számukra az autó tartóssága érdekében is különösen fontos a prémium üzemanyagok téli használata.

A kutatásban résztvevők 12 százaléka 7-9, 62 százaléka pedig 9 évnél idősebb autót használ, így az ő esetükben sem utolsó szempont, hogy – szakértők szerint – az idősebb autók motorja szintén meghálálja a magas minőségű üzemanyagok használatát.

A kutatás ugyanakkor arra is rávilágított, hogy léteznek olyan autósok is – csaknem minden ötödik megkérdezett –, akik szó szerint dacolnak a téllel, és extra gondoskodásként tekintenek még az olyan alapvető dolgokra is, mint a jégmentesítésre való felkészítés, az akkumulátor ellenőrzése, vagy épp a fagyálló vizsgálata.

Sőt a válaszadók 15 százaléka úgy nyilatkozott, a téli gumi használata extra gondoskodást jelent a járművének.

A MOL a régióban mintegy 2000 töltőállomáson várja a télre felkészülni vágyó autósokat – megfelelő eszközökkel, téli ablakmosóval, fagyállóval, akkumulátorral és ablaktörlő-lapátokkal. A társaság szerint a biztonságos téli utazás érdekében ajánlott:

prémium üzemanyaggal feltankolni az autót,

hideg időben tele tankkal elindulni, még akár rövidebb távolság esetén is,

az üzemanyag-ellátó rendszerből a kondenzvizet rendszeresen leengedni,

az üzembiztonságot nagymértékben befolyásoló üzemanyagszűrőket karbantartani,

régebbi típusú autóknál az üzemanyag-ellátó rendszert tisztítani,

az akkumulátor töltöttségét és állapotát ellenőrizni,

a gyár által előírt paramétereket teljesítő motorolajat használni.

