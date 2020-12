Koronavírus: egy hiba miatt több ezer vakcina veszhet oda, Emmanuel Macron is koronavírusos

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Johns Hopkins Egyetem ma reggeli adatai szerint összesen már több mint 74 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírussal, közülük is a legtöbben, közel 17 millió fő Amerikában, de magas az esetszám Indiában, Brazíliában, Oroszországban és Franciaországban is. A koronavírusban elhunytak száma meghaladja az 1,6 millió főt. Mindeközben Amerikában folyik a vakcinák kiszállítása, Európában több ország is a szigorítás útjára lép. A hírek szerint az EU-ban december 27-én kezdődhetnek meg az oltások.