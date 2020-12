Szlovéniában lazítanak a korlátozásokon karácsonyra

Valamelyest csökkent az új koronavírussal fertőzöttek napi száma Horvátországban és Szlovéniában, mindkét országban kevesebben vannak kórházban is - derült ki a válságstábok szombati jelentéséből. Szlovénia néhány enyhítést is bevezetett karácsonyra.

A szlovén kormány úgy értékelte: a szigorú intézkedések meghozták eredményüket, és heti szinten csökkent az új esetek száma, így az elmúlt egy hétben, átlagban 1353 új fertőzöttet regisztráltak. A kabinet által közzétett adatok szerint pénteken 1427-tel 104 982-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 40 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2314-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1199-en vannak kórházban, 203-an intenzív osztályon.

A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy nap alatt 2752 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte a 192 987-et. Az elmúlt napon 78 beteg halt bele a fertőzés következményeibe, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 3101-re emelkedett. Kórházban 2873 beteget ápolnak, közülük 306-an vannak lélegeztetőgépen.

Szigorú járványügyi intézkedések mellett mindkét országban engedélyezték az ünnepekre a vallási szertartásokat. Horvátországban hét, Szlovéniában 30 négyzetméterre juthat egy hívő a templomokban és imaházakban. Az éjféli miséket azonban várhatóan előrébb hozzák, Szlovéniában éjszakai kijárási tilalom van érvényben, és Horvátországban is az üzletek és intézmények csak 22 óráig tarthatnak nyitva.

A szlovén kormány néhány enyhítést vezetett be karácsonyra, amely szilveszterkor is érvényben lesz, ha nem romlik a járványhelyzet - közölte Jelko Kacin kormányszóvivő sajtótájékoztatóján.

December 24-én és 25-én déltől 20 óráig feloldják a lakhelyelhagyási tilalmat és két háztartásból legfeljebb hat főig engedélyezik a gyülekezést, a 15 év alatti gyerekek nem számítanak bele a hat főbe.

A kabinet ugyanakkor szigorításokról is döntött. December 24-től január 4-ig ismét bezárnak minden nem létfontosságú üzletet, az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták kivételével. Erre az időszakra azt kérik a munkáltatóktól, hogy alkalmazottaik számára vezessenek be távmunkát. A kormány egy újabb gazdaságélénkítő csomagot is elfogadott szombaton, amellyel a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségeket szándékozik enyhíteni.

