Ünnepi hangulatban telik a hét a világgazdaságban

A karácsony rányomja a bélyegét a hét eseményeire: a jegybankok és kormányok a legtöbb fontos gazdasági döntést az előző hetekre időzítettek, így ezen a héten csak a szokásos menetrend szerinti események zajlanak majd, valamint a szokásos havi közlések. A megszokott menetrendtől mégis eltér az eheti program, az egyébként csütörtökön esedékes programokat előre hozták.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Hétfőn az MNB közli az első negyedéves fizetési mérlegstatisztikákat, majd a jegybank a szokásos módon devizaswap-tendert tart. A világgazdaságban is lesznek még érdekes fejlemények - a kínai jegybank kamatdöntő ülést tart hétfőn, az eurózónából pedig fogyasztói hangulatindex érkezik, amely a decemberi gazdasági teljesítményről ad bővebb képet.

Kedden az ÁKK három hónapos diszkont-kincstárjegy aukcióján kívül más említésre méltó dolog nem történik idehaza. Németországban a Gfk szokásos decemberi hangulatindexét teszik közzé, ezen kívül megismerjük a harmadik negyedéves felülvizsgált amerikai GDP-t is. Nagy eltérés esetén az az adat is számottevő jelentőségű.

Szerda lesz az utolsó ünnep előtti nap, így sok csütörtöki eseményt is szerdára időzítettek - például az ÁKK, aki ezen a napon értékesíti hosszú lejárati kötvényeit, és az MNB is előre hozta ez egyhetes betéti tendert. Ott még lehet valamilyen izgalom, ha a jegybank az utolsó pillanatban végrehajt egy jelzésértékű kamatvágást, a relatíve stabil forintárfolyam ugyanis ezt lehetővé tenné - de azt gondoljuk, hogy ha van ilyen szándéka az MNB-nek, akkor azt múlt héten meglépte volna. Szerdára került az amerikai heti munkanélküliségi adatok közlése is.

Csütörtökön és pénteken már valóban ünnepi hangulat lesz a gazdaságban, nem érkezik számottevő adat. Számunkra kisebb jelentőségű események lesznek, Ázsiában történnek közlések (például japán kiskereskedelmi statisztikák), de a legfontosabb események a hét első felében lezajlanak.

Címlapkép: Getty Images