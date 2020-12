44 millióan már meggyógyultak a koronavírusból

A törlesztési moratórium meghosszabbításához hasonlóan megjelent az Orbán Viktor miniszterelnök által szintén szombaton bejelentett, legfeljebb 3%-os otthonfelújítási hitelről szóló rendelet is. Az állami kamattámogatású hitelt legfeljebb 10 éves futamidőre, 6 millió forint összegig lehet felvenni az akár 3 millió forintos állami támogatással zajló felújítások költségeinek megelőlegezésére. Egy 6 milliós hitelre 90 ezer forintos induló költséget számíthatnak fel a bankok, emellett ha nem készülünk el egy év alatt a felújítással, vagy túl kevés számlát nyújtunk be (a hitel összegének 25%-át kell ennek elérnie), akkor megugrik a hitel kamata (az aktuális helyzet szerint 5% fölé), és a már igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni. Néhány ponton magának a felújítási támogatásnak a szabályozását is átírta most a kormány.