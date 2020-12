Egyetlen tollvonással hatalmas költekezést hajt végre a kormány

860 milliárd forintot költ el a kormány különféle gazdaságvédelmi, oktatási és egészségügyi célokra az év végén - közölte a Pénzügyminisztérium.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Gazdaságvédelmi, oktatási-nevelési, illetve egészségügyi fejlesztések, a kulturális tevékenységek finanszírozása, a kórházak adósságrendezése és számos helyi kezdeményezés támogatása is szerepel a kormány év végi forrásbiztosító határozatában. A több mint 860 milliárd forintos csomagot a Pénzügyminisztérium azzal okolja, hogy a járvány okozta válság kezeléséhez szükség van a megfelelő költségvetési ösztönzőkre.

A Pénzügyminisztérium továbbra is azzal számol, hogy a járvány következményeként a bruttó hazai termék 6,4 százalékkal csökken az idei év egészében, míg a hiány a GDP 9 százaléka körül alakul, ugyanakkor a következő években is cél marad a költségvetési hiány és az adósság csökkentése. A most nyilvánosságra hozott összesen 861,8 milliárd forintos költségvetési támogatásnak számos eleme olyan, amely egy-egy fejlesztés vagy beruházás jövő évi előfinanszírozását jelenti.

A helyi önkormányzatok és a megyei jogú városok mintegy 28,6 milliárd forintos plusz forrással számolhatnak.

A közúthálózat korszerűsítése mellett számos helyen újulhatnak meg bölcsődék, óvodák és iskolák.

A kórházak adósságfinanszírozására 44,5 milliárd forintot költ a kormány.

Több felsőoktatási intézmény terhei csökkennek a PPP konstrukciók kiváltásával.

A gazdaságvédelmet szolgáló források célja többek közt a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítése, illetve a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítésére szánt 4 milliárd forint.

Fontos része a most elfogadott juttatásoknak az egészségügyi, kulturális valamint oktatási célú programok finanszírozása. Így jut pénz többek között mentőállomás létesítésére, a fővárosi kórházak fertőtlenítési célú felújításával kapcsolatos beruházásokra, a Budapest Diákváros-fejlesztés elindítására is. Az örökségvédelem és a nemzeti emlékezetpolitika megerősítésére szánt összegekből megkezdődhet például a fertődi Esterházy-, illetve a hédervári kastély felújítása. Hasonlóan kiemelt cél az egyházi beruházások, a tehetséggondozó programok megsegítése, valamint a Kárpát-medencei fejlesztések támogatása, így például a kolozsvári Szent Mihály templom, valamint a szamosújvári ferences kolostor rekonstrukciója és a zentai kis zsinagóga épületének felújítása.

Címlapkép: Getty Images