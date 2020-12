Itt vannak az ünnepek, változik a boltok nyitvatartása

Nem árt előre eltervezni a bevásárlást, ügyintézést, mert az ünnepek környékén idén is felborul a nyitvatartási rend a boltokban, patikákban. Laptársunk, a Pénzcentrum szedte össze a lényeges információkat.

Hosszú az ünnepi időszak, bizony előre el kell tervezni. A Pénzcentrum összegyűjtötte, hogy mikor, hogyan lesznek nyitva a boltok, üzletek, posták, gyógyszertárak, hivatalok az elkövetkezendő napokban.

Az Aldi üzletek a ünnepi nyitvatartása:

december 24. csütörtökön: 14:00 óráig

december 25. pénteken: ZÁRVA

december 26. szombaton: ZÁRVA

december 27. vasárnap: 07:00-19:00 óráig

A Lidl üzletek ünnepi nyitvatartása:

december 24. csütörtökön: 07:00-12:00 óráig

december 25. pénteken: ZÁRVA

december 26. szombaton: ZÁRVA

december 27. vasárnap: 07:00-19:00 óráig

A Tesco üzleteinek ünnepi nyitvatartása:

december 24. csütörtökön: 06:00-14:00 óráig

december 25. pénteken: ZÁRVA

december 26. szombaton: ZÁRVA

december 27. vasárnap: 05:00-19:00-ig, 06:00-19:00-ig, 06:00-18:00-ig, 07:00-18:00 óráig

A CBA üzletek ünnepi nyitvatartása:

december 24. csütörtök: 06:00-14:00

december 25. péntek: ZÁRVA

december 26. szombat: ZÁRVA

A Spar, Interspar üzletek nyitvatartása:

december 24. csütörtök: 06:00-12:00, 06:00-14:00

december 25. pénteken: ZÁRVA

december 26. szombaton: ZÁRVA

december 27. vasárnap: 07:00-19:00-ig (ez sok esetben eltérő lehet)

A Penny Market áruházak karácsonyi ünnepi nyitvatartása:

december 24. csütörtökön: 06:00-12:00 óráig

december 25. pénteken: ZÁRVA

december 26. szombaton: ZÁRVA

december 27. vasárnap: 07:00-18:00

Az Auchan áruházak ünnepi nyitvatartása:

december 24. csütörtökön: 06:00-12:00 óráig

december 25. pénteken: ZÁRVA

december 26. szombaton: ZÁRVA

december 27. vasárnap: 06:00-19:00 óráig

December 24-én 14:00 óra után, valamint december 25-én és 26-án a jogszabály szerint az alábbi üzletek tarthatnak nyitva:

a benzinkutak,

az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak - karácsonykor, december 25-én és december 26-án kizárólag az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Az ügyeleti, vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról (az adott településre, vagy megyénként akár kilistázva az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni),

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok, amennyiben maga a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé.

Patikák

A karácsonyi ünnepek alatt az egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárak is ügyeleti rendben látnak el szolgálatot - közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) hétfőn. A december 24-én is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig tartanak nyitva. December 25-én és 26-án kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást - írták.

December 31-én általában 14 óráig lesznek nyitva a gyógyszertárak, január 1-jén pedig kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják az ellátást.

Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.

Ami nem élelmiszer és nem patika

A nem élelmiszer jellegű kiskereskedelmi egységeknek eltérően alakul az idei ünnepi nyitvatartásuk, érdemes minden esetben tájékozódni felkeresésük előtt - írja az Infostart.

Például a két nagy barkácsáruházlánc, az OBI és a Praktiker is azt közölte, hogy üzleteiket már december 24-én sem nyitják ki. Előbbi december 31-én délig, fogadja a vásárlókat, de utóbbi nem nyit ki szilveszter napján sem (az ünnepnapokon értelemszerűen zárva tartanak). Ennek megfelelően célszerű tájékozódni ezeken a napokon útnak indulás előtt, mert vannak olyan üzletek, amelyek 14 óráig vannak nyitva 24-én is. Aki még az utolsó pillanatban például könyvvel lepné meg szerettét, az a Libri boltjaiban 14 óráig beszerezheti, de a Régió Játék boltjainál viszont üzletenként eltérő lehet, mikor zárnak.

Címlapkép forrása: Getty Images