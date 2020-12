Időjárás előrejelzés helyett immunológiai előrejelzés - Ez segíthet megelőzni a következő világjárványt

Az immunológiai megfigyelések globális hálózata az időjárás-előrejelzésekhez hasonlóan tájékoztathatná az embereket arról, milyen viszonyok uralkodnak lakhelyükön vagy épp úti céljukon, eső vagy hó helyett azonban influenzáról, nátháról vagy egy még ismeretlen betegségről is szólhatnának a megosztott információk - olvasható az Infostart.hu -n.

Ma már természetes, hogy mielőtt utazni vagy kirándulni, esetleg épp csak vásárolni indulnánk, telefonunkon megnézzük, milyen időjárásra számíthatunk. Volt ugyanakkor idő, amikor ez még nemhogy természetes nem volt, de egyenesen elképzelhetetlen. Ugyanígy lehetséges az is, hogy az egészségünket érintő tényezők alakulását figyelembe vevő jelentéseket böngészhetünk majd okoskészülékeinken nem is olyan sokára.

Megelőzni a járványt

A MedicalXpress cikke arról számol be, hogy C. Jessica Metcalf, a Princeton Egyetem betegség-ökológusa más szakemberekkel és intézményekkel karöltve egy olyan szolgálatot álmodott meg, amelynek feladata többek között az is, hogy járványok kitörését jósolja meg. Az adatok szisztematikus és összegző feldolgozásán alapuló,

globális immunológiai előrejelző-szolgálat a Föld lakosságának egészségét monitorozná,

és talán azelőtt jelezhetné egy olyan patogén térnyerését, amilyen a SARS-CoV-2 is, hogy az pandémiát hozhatna létre.

Gyorsabb út a lezárásokig

A rendszer például jelezné, ha környékünkön náthás megbetegedések sora alakul ki, így ha gyermekünk úgy jön haza az iskolából, hogy orrfolyásra panaszkodik, nem kellene orvoshoz vinnünk, mert jó eséllyel tudjuk, hogy náthás. Elég akkor orvoshoz fordulni, ha betegségének alakulása más irányba mutat, nem kell feleslegesen várakoznunk, orvosi ellátást igénybe vennünk. Fertőző betegségek terjedésének követésére nagyon hasznos eszköz lehetne ez a szolgálat, amely békeidőben is sokat segíthet.

Ha már működne egy ilyen rendszer, biztosan sokkal hamarabb felfigyelünk a koronavírusra

- mondja Michael Mina epidemiológusprofesszor, a Metcalf kutatótársa. Véleménye szerint emberek tízezreit menthették volna meg így, mivel az epidemiológusok már az első, Kínából befutó eseteket látva a legmagasabb készültségi fokozatba kerültek volna.

Hamarabb felfedezték volna a terjedésre utaló mintázatokat, így például New York lezárása egy kerek hónappal hamarabb is bekövetkezhetett volna. A jelzőrendszer tehát az ismeretlen megbetegedések esetében is nagyon hasznos lehet.

Az emberiség immuntérképe

Természetesen egy ilyen hálózat működtetéséhez orvosok, kutatók, kormányok együttműködése szükséges, de megéri, mivel harmadik funkciójaként az emberiség kollektív immunrendszerét is felrajzolhatná egy ilyen rendszer. Ehhez persze rengeteg minta, azaz laborvizsgálat kell. A legalapvetőbb adatokat a vérvizsgálatok során nyert antitestekből kapná a szolgálat: az antitestek szervezetünk eddigi összes, vakcina vagy vírusfertőzés kapcsán patogénekkel folytatott csatájának krónikásai, egyben fokmérői annak, mennyire vagyunk ellenállóak a betegségekkel szemben.

Egy öt éve kifejlesztett vérvizsgálati módszer, a VirScan egyetlen csepp vérből több mint 200 ismert, embereket megfertőzni képes vírust tud kimutatni - ha ehhez hasonló módszerrel tudnánk az antitesteket is elemezni, az emberiség kollektív immunrendszerét ismerhetnénk meg. Ehhez persze minél több emberen el kellene végezni a vizsgálatot. Az mindenkinek megérné, mivel megismerhetnénk saját immunrendszerünket és megtudhatnánk, milyen betegségekkel szemben ellenálló a szervezetünk.

Az egyelőre fejlesztés alatt álló megfigyelőszolgálat ötletgazdái szerint a fertőző betegségek megfigyelése és az egészségügy úgy általánosságban is meglehetősen alulfinanszírozott területeknek számítottak eddig: a pandémia rámutatott arra, hogy mi ezzel a baj. Most itt a lehetőség a helyzeten változtatni: vannak ugyanis betegségek, amelyekben nem kell millióknak meghalniuk.

Címlapkép forrása: Getty Images