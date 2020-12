Hamarosan minden autós fontos levelet kap a NAV-tól

Jövőre már az adóhatóság szedi be a gépjárműadót, erről pedig a NAV az év elején tájékoztatást küld az érintetteknek - hangzott el az RTL hétfői híradójában.

Ennek megfelelően aki eddig rendszeres átutalással vagy csoportos beszedéssel egyenlítette ki a fizetési kötelezettségét, annak ezt módosítania kell.

Az adóhatóság több millió levelet készül postára adni, minden autósnak írnak az év elején.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden érintettnek küld egy határozatot, amiben három adatot ad meg: a gépjárműadó összegét, a fizetési határidőket és a bevételi számla számát. Erre kell majd teljesíteni a befizetéseket - mondta a csatornának Kis Péter András, a NAV szóvivője.

Ennek megfelelően márciusról április közepére tolódik az első részlet megfizetése 2021-ben. A második részletet változatlanul szeptember 15-ig kell rendezni.

A csatorna műsorában az is elhangzott, hogy az idei évtől már teljes mértékben a központi költségvetést gazdagítja a gépjárműadó bevétele (a járvány elleni védekezésre hivatkozva), ez azonban így marad a következő években is.

A NAV az elmúlt napokban erről részletes tájékoztatást is adott. Ezek szerint a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél. Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán