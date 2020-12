Tömegek gyűltek össze a havazás miatt

A több napig tartó ünnepi időszak után kiszabadultak az emberek a szabadba a havazásnak köszönhetően - derül ki az RTL Híradójából.

Tömegek voltak a magyar hegyekben a havazás miatt - számolt be a csatorna. Észak-Magyarországon havazott, ezért sok kiránduló egyszerre indult útnak, hogy kihasználják az igazi télies időt. Kékestetőn hétvégén volt a legnagyobb a tumultus. Az időkép felvételei alapján ekkor a járványhelyzet miatt előírt másfél méteres távolságot is nehezen lehetett betartani. Bánkúton is nehezen lehetett parkolóhelyet találni, mivel sokakat vonzott a szánkópálya.

A csatorna idézte a járványügyi szabályokat, miszerint a zöld területeken nem kötelező a maszk viselése, de itt is tilos a csoportosulás. A koronavirus.gov.hu tájékoztató portál arra hívja fel a figyelmet, hogy a természetben is fontos a 1,5 méteres távolság betartása. A rendőrség az RTL megkeresésére azt közölte, hogy

ha egy rendőr szabálytalanságot tapasztal, akkor figyelmeztetést alkalmazhat, helyszíni bírságot szabhat ki vagy feljelentést tesz.

