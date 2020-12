2020-ban sötétbe borult a világ - de ne gondoljuk, hogy 2021 nem tartogat kockázatokat

Ismét kiújul a kereskedelmi háború, a jogállamisági feltételrendszer miatt már jövőre zavar lehet az EU-s pénzekkel, nem sikerül elérnünk az immunitáshoz szükséges átoltottsági szintet - csak néhány azok közül a negatív kockázatok közül, amelyek bekövetkezését a hazai makrogazdasági elemzők (bár nem tartják valószínűnek) nem zárják ki. Mint az előző években, idén is megkérdeztük az elemzőket arról, hogy mik azok a csekély valószínűségű, de megvalósulásuk esetén jelentős hatású események, amelyek a feje tetejére állíthatják jövőre a világgazdaságot.

Az új év apropóján szokásunkhoz híven idén is megkérdeztünk néhány hazai makrogazdasági elemzőt, hogy melyek lehetnek 2021 legjelentősebb piacmozgató kockázatai. Olyan eseményekre voltunk kíváncsiak, amelyek nem következnek be alapforgatókönyv szerint, de amennyiben mégis megtörténnek, annak jelentős gazdasági és piaci hatásai lennének.

Fontos elmondani, hogy az alábbi események nem az elemzők alapforgatókönyvének részei - azaz nem ezek megvalósulását várják. Az alábbiakban olyan fejleményeket említenek az elemzők, amelyekkel nem számolnak, de megtörténhetnek, és ezek mind negatívan hatnának a gazdasági/piaci folyamatokra.

Nem sikerült elérnünk az immunitást

A 2020-as évet a koronavírus okozta egészségügyi és gazdasági válság jellemezte, és ennek hatásait még jövőre is érezni fogjuk. Ez ezzel kapcsolatos kockázatokat több elemző is megemlítette. Nyeste Orsolya (Erste Bank) szerint például előfordulhat, hogy nem érjük el az év folyamán a tömeges immunizációt, a tömeges átoltottságot. „A vírushelyzet megoldatlansága, a vírus esetleges újabb, veszélyesebb mutációinak megjelentése, az újabb és újabb járványkezelési intézkedések szükségessége, a lezárások/újranyitások váltakozása igen rosszul érintené a kilábalás folyamatát, egy erősen GDP negatív kockázatról van itt szó” – írja az elemző. Szerinte ebben az esetben a vírushelyzet negatív reálgazdasági hatása tartósan fennmarad, teljesen bizonytalanná téve a kilábalás folyamatát.

Hasonló, a járványból eredő kockázatra hívja fel a figyelmet Tardos Gergely (OTP Bank) is. Alapforgatókönyv szerint a gazdaságok újranyitására számíthatunk, ami gyorsabb növekedést eredményez, így a világgazdasági termelés fokozatos helyreállása várható a legtöbb szektorban. „Ugyanakkor a nemzetközi turizmus, illetve a kapcsolódó szektorok esetében elhúzódó kilábalásra számítunk. A kihasználatlan kapacitások, illetve visszafogott bérnövekedés miatt alacsony infláció várható a fejlett országokban.” – írja válaszában, és ő is kitér az átoltottság esetleges sikertelenségében rejlő kockázatra: kockázatként kiemeli egy olyan törzs esetleges megjelenését, ami immunis lesz az oltásra. „Vagy feszültségekhez vezet az újonnan kifejlesztett vakcinák elosztása az országok között és annak eljuttatása a világkülönböző részeibe. Emellett a lakosság átoltási hajlandósága következtében is előfordulhat, hogy egyes országok további korlátozásokra kényszerülnek. A világgazdasági növekedés ennek hatására továbbra is visszafogottan alakulhat.” – írja Tardos Gergely.

További kockázat szerinte, hogy az EU és Magyarország is lemaradhat az oltási versenyben, ezért a brit és az amerikai gazdaság előbb áll talpra, Európában 2021 végéig elhúzódhat a járvány.

Megugró infláció, hosszú távú hatások

Szintén a koronavírus-válsággal kapcsolatos kockázat az elemzők szerint, hogy az erőteljes kilábalásnak lehetnek káros, beavatkozást igénylő hatásai. Jobbágy Sándor (Concorde) szerint a vártnál gyorsabb kilábalás az infláció megugrásához vezethet a fejlett és fejlődő országokban egyaránt: „A kereslet helyreállása, a célzottabb lakossági költségvetési transzferek mellett az olajárak és más nyersanyagok árainak megugrása is fűti az inflációt” – írja válaszában.

A kereslet helyreállása, a célzottabb lakossági költségvetési transzferek mellett az olajárak és más nyersanyagok árainak megugrása is fűti az inflációt.

Tardos Gergely is lát ilyen kockázatot: szerinte egy gyors gazdasági helyreállás és nyersanyagár emelkedés következtében újra erős árnyomás jelentkezhet, a jegybank pedig hezitálhat, aminek következtében tovább gyengülhet a forint. Tardos szerint ezen folyamatok a MNB-t végül szigorításra kényszeríthetik, illetve a hazai hozamok emelkedését okozhatják.

Jobbágy Sándor kitér továbbá a válság hosszú távú következményeire is, megmaradhat például a globális mezőgazdasági és élelmiszeri ellátási láncok beszűkülése, ami regionális élelmiszer-ellátási gondokat okozhat és az élelmiszerárakat is felpörgetheti, még tovább fűtve az inflációt. „Az erőteljes költségoldali hatások miatt és részben az adósságspiráltól való félelem miatt a jegybanki kamatemelések világszerte visszafogottak és nem tudják érdemben mérsékelni az infláció globális felpörgését” – írja Jobbágy.

Regős Gábor (Századvég) is a válság utóhatásaira hívja fel a figyelmet. Az egyik kockázat szerinte a nemzetközi kockázatkerülés fokozódása. „Az idei évben minden országot növekvő deficit és államadósság jellemez. Ezt most a piacok a rendkívüli helyzet miatt tolerálják. Ha ez változik, az a pénzpiacokon is éreztetheti hatását.” – írja válaszában. A kockázatok között említi még valamelyik dél-európai állam csődjét, például Olaszországét. Ez a forgatókönyv az elemző szerint nem valószínű, de nem is elképzelhetetlen.

A Biden-adminisztráció és újabb kereskedelmi háború

Több elemző is megemlítette az esetleges kereskedelmi háborút, mint forgatókönyvet. Nyeste Orsolya szerint ugyan a járvány tavaszi kitörése okozta egészségügyi és gazdasági válsághelyzet miatt a kereskedelmi háború lekerült a napirendről 2020-ban, és az új amerikai vezetés is csökkenti annak újabb bekövetkezési valószínűségét, azonban a téma, mint egy lehetséges negatív kockázat, továbbra is említésre méltó.

A protekcionizmus erősödése, a konfliktusok kiújulása mind az USA-EU, mind az USA-Kína viszonylatot érintheti

– írja Nyeste Orsolya válaszában.

A kínai-amerikai kapcsolatokat Tardos Gergely is megemlítette a lehetséges kockázatok között. „A Biden-adminisztráció várhatóan javítani akarja az Egyesült Államok hagyományos szövetségeseivel a kapcsolatokat. Ugyanakkor Kína esetében a feszültségek folytatódhatnak, így nem várható, hogy megoldódik a két ország közötti kereskedelmi háború.” – írja az OTP elemzője. Szerinte a befektetők elkezdhetnek differenciálni az országok között a fundamentumok alapján, ennek következtében pedig nehezedhet a nagy költségvetési hiányok finanszírozása a sérülékeny országok esetében. „Ezen országok esetében fiskális kiigazítási hullám indulhat.” – írja Tardos.

EU-s pénzekkel kapcsolatos kockázatok

A megkérdezett elemzők közül ketten is úgy vélik, hogy a vétóvita kapcsán kialakult konfliktusos helyzet hatásai az EU-val a következő évre is átnyúlhatnak. Regős Gábor megemlítette a konfliktust az Európai Unióval, aminek pénzügyi hatása is lehet. „Ez a konfliktus pénzügyi hatásának feloldásáig következményekkel járna a pénzpiacokon. Kisebb részben idesorolható, ha az uniós bürokrácia lassú működése miatt nem tudnak időben elindulni az új költségvetési ciklus programjai, illetve a közös hitelfelvételhez kapcsolódó támogatások" – írja válaszában. Megemlítette továbbá a negatív kockázatok között, hogy

valamilyen belső konfliktus miatt széreshet az eurózóna – de hozzátette, ennek valószínűsége elhanyagolható.

Tardos Gergely is megemlítette az EU-val való kapcsolat alakulását a negatív kockázatok között: „amennyiben az európai unió új jogállamisági mechanizmusa a vártnál gyorsabban, még 2022-es választások előtt alkalmazásra kerül az további feszültségekhez vezethet és a hazai eszközöket nyomás alá helyezheti. A korlátozások feloldásával a kereskedelem és szolgáltatószektor jelentős része (ami turizmus és tömegrendezvény-alapú) viszonylag gyorsan helyre áll. A turizmus esetén arra számítunk, hogy az átoltottság emelkedésével fokozatosan javul az ágazat helyzete.”

Féktelen mennyiségi lazítás

A koronavírus-válság hatására a jegybankok világszerte az állampapírok felvásárlása mellett döntöttek. Az elemzők a negatív kockázatokat abban látják, hogy ezek a folyamatok jövőre is fennmaradnak. „A járvány elhúzódó gazdasági hatásaitól való félelem következtében a Fed, az EKB és más jegybankok is tovább növelik a mennyiségi lazítás mértékét.” – írja válaszában Jobbágy Sándor. Hozzáteszi:

2021 folyamán már lényegében minden főbb értékpapír piacán a jegybankok döntései határozzák meg az árfolyammozgásokat.

Szerinte megtörténhet, hogy az USA államadóssága 2021-ben a GDP-arányos mértékét tekintve megduplázódik és a még relatíve alacsony kamatok mellett is a kamatkiadás lehet a deficitnövekedés fő forrása. „2021 folyamán emiatt megindulnak a kamatemelkedési félelmek és a legnagyobb külső finanszírozó Japán számára is egyre kockázatosabbá válik az USA állampapírok tartása.” – írja az elemző.

Tardos Gergely szintén megemlítette a kockázatok között, hogy a jegybankok jövőre nem ismerik fel a jelentős összegű mennyiségi lazítási programokban rejlő kockázatokat, így ezek az eszközvásárlások fennmaradnak. Az elemző emellett megemlít egy további kockázatot is: „A visszatérő növekedéssel meginog az "örökre zéró lesz a kamatszint" forgatókönyvbe vetett hit, ami nyomás alá helyezi a részvénypiacokat.” – írja.

Munkaerőpiaci és egyéb kockázatok

Szintén Tardos Gergely említette a kockázatok között a munkaerőpiaci folyamatokat, szerinte a kilábalás mellett is a munkaerőpiac elnyújtott helyreállására, illetve lassuló bérdinamikára számíthatunk az előző évekhez képest. Elmondása szerint egyes gazdasági szektorokban (például a turizmus és tömegrendezvény-alapú, illetve irodapiac) hosszan elhúzódhat a helyreállás. „Ezen szektorokban a válság tartósan visszaveti a teljesítményt, és a legyengült vállalatok létszámleépítéssel alkalmazkodhatnak. Az új munkanélküliek csak fokozatosan helyezkednek el a munkaerőpiacon mivel az álláshelyek betöltéséhez szükséges végzettség és képességek különbözőek, ugyanúgy, mint a munkavállalók tulajdonságai.” – írja Tardos Gergely.

Jobbágy Sándor egy további kockázatra is felhívja a figyelmet: „2021-ben a kvantumszámítógépek legújabb generációja eléri azt a számítási kapacitást, amivel ellehetetleníti a jelenleg az informatikai rendszerekben általánosan elterjedt jelszavak használatát.”.

Az új helyzethez való alkalmazkodás hatalmas terheket ró a pénzügyi szolgáltatókra, az internetszolgáltatókra és ezeken keresztül a világszerte a magángazdaság és az állami szféra működésére is, valamint a kvantumszámítógépekhez való hozzáférés függvényében átrajzolja a geopolitikai erőviszonyokat is. Mindez hatalmas volatilitáshoz vezet a pénzügyi piacokon.

- írja válaszában ez elemző.

