Egész területek tűnhetnek el a koronavírus hatására

Vannak vállalkozások, amelyek egyértelmű nyertesei a koronavírus helyzetnek, azonban több szektorban a túlélésért küzdenek. A talpon maradásban hatalmas szerepe van, mennyire jó a cégek reakcióképessége, mennyire tudták felmérni, hol lesz a baj. Szepesi Balázs közgazdász, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Közgazdasági Iskolájának vezetője szerint nagyban segíti a gazdaság járvány utáni helyreállását, hogy a vállalkozások és a gazdaságpolitika érdekei egybeesnek.

A járvány szinte minden területet érintett, azonban sokszínű a kép és folyamatosan változik. Főleg az első hullámról vannak elemzési eredmények - mondta Szepesi Balázs, amiből összességében arra lehet következtetni, hogy a cégek harmada gond nélkül tud tovább működni, harmaduk érzi a bajt, de egyelőre bírja. A cégek körülbelül harmada pedig azért küzd keményen, hogy ne „vigye el” a vírus. Az egyik véglet a járvány által helyzetbe hozott egészségügyi cégek, informatikai vállalkozások. A másik véglet a hazai vevőik nagy részét és a külföldi forgalmukat teljesen elvesztő éttermek, fogorvosok.

Ugyanakkor fontos, hogy ne csak a gazdasági aspektusokra gondoljunk, hangsúlyozta az MCC vezető oktatója: például sok otthon dolgozó vállalkozó számára az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogyan tartsa egyben a cégét, miközben a gyerekei is otthon vannak. Ami az egyes szektorokat illeti, egy pár hete lezárult vizsgálatunk szerint a mezőgazdaságban és az iparban a munkatársak védelmét kellett megoldani, egyébként ment tovább az üzem – csak néhány esetben akadozott a beszerzés, vagy mondta fel a megrendelést a vevő. A szolgáltató szektorban pedig azok jártak jobban, akik meg tudták szervezni az online értékesítést és a távmunkát.

Fontos, hogy ki mit gyárt, de nem csak ez számít - emelte ki Szepesi. Nagyon sok múlik a cégek reakcióképességén: az jár jobban, aki időben látta, hogy baj lesz és tudott váltani. Karácsonyra például a magyar kézműves sörgyártók többsége különböző ajándékcsomagokat kínál és gyorsabban szállítja ki az árut, mint némelyik régóta működő webáruház.

A rugalmasság mellett fontos az is, mennyire vannak rendben egy cég belső és külső viszonyai. Ahol már korábban is megvolt a bizalmi légkör, könnyebben álltak át az otthoni munkára, nem érzi azt a főnök, hogy otthon ülve mindenki lelassul. Nyugodtabban alszik az a kereskedő, aki számíthat a szállítóira vagy az az üzemvezető, akinek nem kell félnie, hogy egy telefonnal visszamondják az összes megrendelést.

Tekintettel arra, hogy a magyar gazdaság az elmúlt években megerősödött, ahogy vége a járványnak, a gazdaság képes lesz visszatérni a korábbi, normális működési szintre. Ebben sokat segít az is, hogy a vállalkozások és a gazdaságpolitika érdekei egybeesnek. A munkahelyeket a cégek adják, ezért fontos, hogy a kormányzat segít nekik átvészelni a járványt - vélekedett Szepesi. Kiemelte:

Persze lesz olyan vállalkozás, amelyet legyengít vagy leterít a vírus.

Új üzleti modellek jelenhetnek meg. Máshogy fogunk várásrolni, szórakozni, miután visszatér az élet a megszokott medrébe. Komoly piaci átrendeződések várhatóak – tette hozzá Szepesi Balázs.

Egyes iparágak alaposan átalakulnak, így például komoly bajba kerülhetnek a városközpontok, véli a közgazdász.

Jobban jár, akit kevésbé érint a járvány, aki gyorsan tudott alkalmazkodni, akinek vannak tartalékai vagy több lábon áll. Nem csak azért, mert könnyebb lesz az újraindulás, hanem azért is, mert ők vehetik át a piacról kiesők helyét.

Izgalmas kérdés a generációváltás és a járvány kapcsolata, mondja Szepesi Balázs: több mint 100 ezer vállalkozó a különösen veszélyeztetett, idősebb korosztályhoz tartozik. Valószínű, sokan közülük már nem kezdik újra az üzleti tevékenységet a karantén után. Meglátjuk majd, hogy helyüket átveszik-e a fiatalabbak, vagy a piacukat mások szerzik meg.

Azzal kapcsolatban, mi lehet az MCC feladata ebben a helyzetben, a közgazdász kiemeli: egyértelműen látszik, hogy a jövőben felértékelődik a tudás szerepe a gazdaságban. Az MCC Közgazdasági Iskolának is az a célja, hogy gyarapítsa és terjessze a vállalkozások alkalmazkodásához, együttműködéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, amiből négy dolgot emel ki:

Elindultak azok a kutatásaink, amelyek eredményei a vállalkozók és az őket segítő szakemberek számára is hasznos ismereteket tárhatnak fel. A járvány hatásairól például részletes elemzést készítünk a vállalkozások vezetői számára.

Az MCC aktív szerepet vállal a magyar vállalkozáskutatás összefogásában, amelynek keretében konferenciákat szervezünk.

Ahogy a járványhelyzet lehetővé teszi, útjára indítjuk a gazdaságszervezői fórumunkat. Ez a helyi, ágazati gazdasági összefogások kulcsembereinek kínál majd terepet a tapasztalatcserére.

A vállalkozás témájának komoly szerepet szánunk az évtizedek óta működő, most bővülő képzési programjainkban, hiszen hosszú távon a fiatalabb generáció a kulcsa egy sikeresen működő gazdaságnak. Ez a vállalkozói világot bemutató előadásokat jelent, az egyetemi programunkban résztvevők számára pedig üzleti elemzési és a hazai vállalkozói szférát áttekintő kurzusokat hirdetünk, szakmai versenyeket szervezünk.

Az MCC az idei év végén jelentős költségvetési forrásokat kapott, a napokban a Magyar Közlönyből kiderült, hogy 94,5 milliárd forintot adott a kormány az alapítványnak. A juttatások hátterében az MCC szerint az áll, hogy az eddigi működési modell teljesen átalakul. Az MCC hamarosan 35 helyszínen lesz jelen határainkon innen és túl, számos képzési és kutatási lehetőséget, ösztöndíjprogramot nyújt majd. Ehhez meg kell teremteni a megfelelő személyi és infrastrukturális feltételeket.

Szepesi szerint azért is fontos, hogy sikereket érjenek el a jelenlegi nehéz helyzetben, mert többek között a vállalkozók kezében van a gazdaság, a magyar cégvezetők azok, akik felkészültségén és elhivatottságán is múlik, hogy mennyire fog prosperálni Magyarország. A következő évek gazdasági növekedése azon múlik, hogy most mennyire vagyunk sikereseket a válságkezelésben – zárta szavait.

Címlapkép: Getty Images