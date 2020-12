Meghosszabbította a kormány a turizmusnak szánt adókedvezményeket

In English

A kormány döntése értelmében január 1-jétől a veszélyhelyzet végéig továbbra sem kell a szolgáltatóknak turizmusfejlesztési hozzájárulást és idegenforgalmi adót fizetniük. Az intézkedések meghosszabbításával a cél továbbra is a szektor terheinek könnyítése a járványhelyzet idején - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A Magyar Közlöny 294. számában megjelent 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet két, ágazati szereplőket érintő döntést is tartalmaz. Január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra sem kell a szolgáltatóknak a turizmusfejlesztési hozzájárulást bevallaniuk és fizetniük. A kormány döntése szerint idegenforgalmi adót sem kell fizetni ebben a rendkívüli időszakban, ám a megállapított, de be nem szedett adót – kivéve, ha annak összege nulla – a vállalkozásoknak be kell vallaniuk az adóhatósághoz.

A gazdaság újraindításában a magyar turisztikai szektor nagy szerephez jut majd - írta az MTÜ.