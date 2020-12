Orbán Viktor olimpiát rendezne

Orbán Viktor a csütörtökön megjelent, "Vissza a csúcsra!" című Nemzeti Sportnak adott interjújában arról beszélt, hogy szeretné, ha Magyarország olimpiát rendezne.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A kormányfőt arról kérdezték, hogy a jelenlegi projektek mellett, van-e még hátra valamilyen fontos létesítményfejlesztés, amelyre válaszolva Orbán Viktor elmondta, hogy a korcsolyázóknál a long track pálya hiányzik, és egy nagy jégsportközpont felépítése szerepel a tervek között, valamint többek között a kerékpárosoknak is vannak komoly terveik. Mindemellett megújul a Hungaro­ring is, és Moto GP-pálya is épül.

A miniszterelnök szerint ezeket a fejlesztéseket úgy kell végrehajtani, hogy a 2030-as Magyarország van szem előtt, így az akkori hazánk többek között sportban is nagyságrendekkel meghaladhatja a mostanit.

És persze szeretném még megérni, hogy Magyarország olimpiát rendez

– tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor megjegyezte azt is, hogy ez az ésszerűségen túli dimenzióba tartozik, de nincsen sport álmok nélkül.

Címlapkép: Sean Gallup/Getty Images