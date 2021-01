Telefonban könyörgött és fenyegetőzött Trump, hogy találjanak neki még 11 780 szavazatot

Donald Trump amerikai elnök nyomást gyakorolt ​​Georgia állam választási tisztviselőjére, hogy az "találjon" elegendő szavazatot a választási eredmény megfordítása érdekében. A telefonhívásból a Washington Post közölt részleteket. Eközben közeleg a szerdai nap, amikor a szövetségi törvényhozás két házának jóvá kellene hagynia a választás végeredményét.

A Washington Post által közölt hanganyag és beszámoló szerint Trump és a republikánus társ, Brad Raffensperger, Georgia állam külügyminisztere közötti egy órás beszélgetés folyt. Trump felváltva hízelgett, könyörgött és homályos büntetőjogi következményekkel fenyegette Raffenspergert, hogy az próbálja megfordítani Georgia választási eredményét, amely szoros Biden-győzelmet hozott.

Az újság szerint Raffensperger visszautasította Trump állításait, és elmondta az elnöknek, hogy a tisztességes volt a választás, az eredmények pontosak, és ő összeesküvés-elméletekre támaszkodik.

"Georgia dühös, az ország lakosai dühösek" - mondta Trump a Post közzétett felvétele szerint. "És nincs semmi baj azzal, ha azt mondod, tudod, hogy újraszámoltátok a szavazatokat."

Csak 11 780 szavazatot szeretnék találni, mert megnyertük az államot ”- mondta Trump a felvételen, és ragaszkodott ahhoz, hogy semmiképpen sem veszthette el a választást az államban.

A Washington Post által közzétett felvételre egyetlen érintett sem kívánt reagálni a Reutersnek.

Eközben közleményt adott ki 10 amerikai demokrata és republikánus szenátor, amelyben arra szólítják fel a szövetségi törvényhozást, hogy erősítse meg a novemberi elnökválasztás eredményét, amely szerint a demokrata párti Joe Biden legyőzte a hivatalban lévő republikánus Donald Trumpot.

Az elnököt formálisan decemberben választotta meg az úgynevezett elektori kollégium, amelynek tagjai minden államban az ottani győztes alapján adják le voksukat, amit a szövetségi törvényhozás, a Kongresszus két házának együttes ülésen kell jóváhagynia. Ezt a szavazást jövő szerdán tartják. Ha egy állam szavazatai ellen egy szenátor és egy képviselő is kifogást emel, akkor a képviselőház és a szenátus külön-külön vitát folytat és szavaz arról, hogy helyt adjanak-e a kifogásnak. Több republikánus képviselő a héten jelezte, hogy kifogást fognak emelni, és hozzájuk csatlakozott szombaton tucatnyi, szintén republikánus szenátor is, köztük a befolyásos, texasi politikus, Ted Cruz.

A vasárnap kiadott, kétpárti közleményben, amelyhez négy republikánus szenátor, köztük Mitt Romney egykori elnökjelölt is csatlakozott, a politikusok azt írják, hogy akik a választási eredmény megfordítását szeretnék elérni, azok szembemennek az amerikai nép világosan kinyilvánított akaratával, és egyetlen céljuk, hogy megrendítsék az amerikaiak bizalmát a már eldöntött választás eredményében. "Ideje továbblépni" - írják a szenátorok közleményükben.

Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője a héten arra kérte párttársait, hogy ne emeljenek kifogást a választási eredmény ellen, és más szenátorok is bírálták a választási eredmény ellen voksolni készülő párttársaikat. Ben Sasse nebraskai szenátor megítélése szerint az eredmény megkérdőjelezése "árt a pártnak, és árt az országnak is". (Reuters / MTI)

