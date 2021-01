Mindenki a brit szupervírus miatt aggódik, pedig Dél-Afrikában sokkal veszélyesebb mutáció terjed

A brit egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a Dél-Afrikában azonosított új variánsa a koronavírusnak sokkal problémásabb annál a mutációnál, ami a briteknél terjedt el - számol be a hírről a CNBC.

A BBC-nek adott nyilatkozatában Matt Hancock egészségügyi miniszter arról számolt be, hogy a Dél-Afrikában talált új mutációja a koronavírusnak meglehetősen aggasztó. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy a Dél-Afrikából érkező gépeket nem engedik leszállni az országban – tette hozzá. Úgy látja, hogy az afrikai mutáció sokkal több veszélyt hordoz magában, mint a brit.

A britektől induló új, sokkal gyorsabban terjedő mutációját a koronavírusnak először Kentben, Délkelet-Angliában azonosították decemberben, de azóta a variáns számos más országban is felütötte fejét. Az új mutáns vírus a szakértők szerint sokkal gyorsabban terjed, de arra egyelőre nincs semmilyen bizonyíték, hogy halálosabb is lenne. Minden esetre a briteknél jelentősen megugrott az új esetek száma az utóbbi napokban.

Mindezek után sokakban felmerült a kérdés, hogy a kifejlesztett vakcinák mennyire lesznek hatásosak az új variánsokkal szemben, de az egészségügyi szakértők arra számítanak, hogy a vakcinák az új mutációkkal szemben is védettséget adnak.

John Bell, az Oxfordi Egyetem egyik orvosprofesszora már nem ennyire derűlátó, szerinte a brit és dél-afrikai variáns több mutációt is tartalmaz, ráadásul a dél-afrikainál a vírus fehérjeszerkezete is jelentős eltéréseket mutat a korábbi változathoz képest. Szerinte a brit mutáció ellen még védettséget nyújthatnak a mostani vakcinák, de a dél-afrikaival szemben már nem merné ezt állítani. Hozzátette azonban azt is, hogy ha még változtatni is kell a vakcinákon a dél-afrikai mutáció miatt, ez a munka már biztosan nem tart olyan sokáig, mint a mostani oltóanyagok kifejlesztése.

