Koronavírus Magyarországon: közel 21 ezren kaptak már oltást

Közel 21 ezer egészségügyi dolgozó kapott eddig oltást, nagy az érdeklődés, de telefonon nem mindig elérhetők a kollégák, így az e-mailes megkeresést javasolják a magukat beoltatni kívánó egészségügyi dolgozóknak. A városi kórházak is beléptek az oltópontok közé, egyelőre még csak a saját munkavállalóikat oltják. Tervezik a háziorvosok bevonását is az oltásba. A második körben a szociális otthonok lakóit és dolgozóit vonják be, ezért az intézményi orvosokat is kérik, hogy oltassák be magukat. Az intézmények lakói és ápolói a helyszínen fognak tudni "oltakozni", egy mobil oltócsoport segítségével.