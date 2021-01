Maradhat a digitális oktatás a középiskolákban, fél-egy éven belül lehet magyar koronavírus-vakcina

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az óvatosság mellett döntöttük, az operatív törzs azt javasolta, hogy a kormány hosszabbítsa meg a digitális munkarendet január 11-e után is a középiskolákban - mondta Maruzsa Zoltán államtitkár. A kormány dönt erről holnap. Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte, megkezdődött az idősotthonok lakóinak az oltása. Utalt arra, hogy a tömeges oltások a háziorvosoknál történhetnek majd meg. Közölte: Magyarországon eddig nem jelent meg az angliai mutáns koronavírus. Arról is beszélt, hogy fél-egy éven belül gyárthatják a magyar vakcinát is.