Újra romlik a magyar járványhelyzet? - Maradhat a digitális oktatás a középiskolákban

Müller Cecília tisztifőorvos közölte, hogy az elmúlt 24 óra járványügyi adatai alapján a pandémia zajlik, messze nem vagyunk a járvány végén. A bevezetett intézkedéseket be és meg kell tartanunk - mondta.

A gyógyultak száma technikai okok miatt nem került átvezetésre a mai napon, amit Müller szerint pótolni fognak később.

Mindeközben az egészségügyi dolgozók oltása rendben, folyamatosan zajlik - fogalmazott. A 25 oltóponton túl a városi kórházakban is számos helyen adják be a vírust az egészségügyi dolgozóknak. Szerda estig 31 500 egészségügyi dolgozót oltottak be.