Orbán Viktor bejelentette: marad a kijárási tilalom!

42 549 főt oltottak be eddig, kezdetben az oltásokkal szembeni fenntartások nagyobbak voltak, de ez enyhülni látszik. A hétvégén az idősek otthonában is elkezdődik az oltás. Az idősotthonokban dolgozók 50, a bent élők 80 százaléka dönt az oltás mellett.

Én is be fogom magam oltani, és máéokat is erre bítztatok. Eddig 80 ezer főre elegendő vakcina érkezett, de ez kevés.

A fennáló korlátozási intézkedéseket február elsejéig meghosszabbítjuk. Középiskolákban is marad az online oktatás. A kijárási tilalom úgy marad, ahogy eddig volt. A kiszámíthatóság legalább olyan fontos, mint a hatékonyság.