Erzsébet királynő és férje is megkapta az oltást

A brit uralkodó és férje is megkapta az új típusú koronavírus elleni oltást - közölte szombaton a Buckingham-palota.

A hivatalos tájékoztatás szerint II. Erzsébet királynőnek és Fülöp edinburghi hercegnek a királyi család windsori rezidenciáján adták be a vakcinát.

II. Erzsébet királynő áprilisban tölti be 95. életévét, Fülöp herceg júniusban 100 éves lesz. Az uralkodói házaspár így a brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) által felvázolt elsőbbségi lista második sürgősségi csoportjába tartozik az idősotthonok lakói és gondozóik után.

A JCVI 25 oldalas útmutatója korosztályok, foglalkozás és egészségi állapot szerint sorolja veszélyeztetettségi csoportokba a lakosságot. A lista élén az idősotthonokban lakók és az otthonok gondozószemélyzetének tagjai, utánuk a 80 éven felüliek, valamint az egészségügyi és a szociális ellátó szolgálatok dolgozói következnek a krónikus egészségi gondokkal küszködő betegekkel együtt.

Az udvar illetékese hangsúlyozta: a királynő a további találgatások elkerülése végett személyesen döntött úgy, hogy hozzák nyilvánosságra az ő és férje beoltásának hírét.

A brit sajtóban az utóbbi időszakban folyamatosak voltak a találgatások arról, hogy II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg megkapja-e a koronavírus elleni oltást, és ha igen, ennek hírét nyilvánosságra hozzák-e. Az udvar illetékesei korábban többször is jelezték, hogy az uralkodói házaspár nem szeretne kivételes, soron kívüli elbánást.

Károly trónörökös, a királynő és az edinburghi herceg 72 esztendős elsőszülött fia - aki majdan az Egyesült Királyság uralkodója lesz - nemrégiben maga is hangsúlyozta, hogy jóval az elsőbbségi listán szereplő legveszélyeztetettebb csoportok után következik, és szintén kivárja sorát.

Károly herceg az idősotthonok lakói és gondozóik, a 80 éven felüliek, az egészségügyi ellátás első vonalában dolgozók, a 75 éven felüliek, valamint az egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett 70 éven felüliek után kerül sorra az oltási listán.

A trónörökös tavaly tavasszal már túlesett a koronavírus okozta Covid-19 betegségen, de csak enyhe tünetei voltak és rövid idő alatt felépült.

A Buckingham-palota - a királynő első számú londoni rezidenciája és hivatala - nem közölte, hogy az uralkodói házaspár melyik oltóanyagot kapta. Az Egyesült Királyságban jelenleg két vakcina van forgalomban.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) - a világon elsőként - december elején engedélyezte a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinájának alkalmazását, és a brit oltási kampány december 8-án ezzel az oltóanyaggal megkezdődött.

Az MHRA a múlt hónap végén az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közösen kifejlesztett vakcinájának forgalmazását is jóváhagyta, és hétfőn ennek az oltóanyagnak a tömeges alkalmazása is megkezdődött az Egyesült Királyságban.

A brit gyógyszerfelügyelet pénteken az amerikai Moderna gyógyszergyár által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcina forgalmazását is engedélyezte, de ennek az oltóanyagnak a nagy-britanniai alkalmazása várhatóan tavasszal kezdődik.

Az Egyesült Királyságban eddig több mint 1,5 millióan részesültek a koronavírus elleni oltásban.

