Péntektől csak negatív koronavírus-teszttel lehet belépni Angliába

A brit közlekedési minisztérium a múlt héten jelentette be, hogy e héttől csak azok léphetnek be Angliába, akik indulásuk előtt koronavírus-szűrésen vesznek részt, és a teszt eredménye negatív. Ez a brit állampolgárokra is vonatkozik.