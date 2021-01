Müller Cecília: Magyarországon is megjelent a rendkívül gyorsan terjedő brit vírusvariáns

Még zajlik az egészségügyi dolgozók oltását és közbe áttérnek az idősotthonok és szociális otthonok lakóinak beoltása és az a cél, hogy minél hamarabb beoltsák a kockázatos csoportokat, a legnagyobb idősotthonok lakóit például. Összesen 1035 idősotthon van, így idő kell a teljes átoltottsághoz – jelezte a tájékoztató elején György István, államtitkár.

A Pfizer vakcinából négy szállítmány érkezett már, a Moderna készítményéből egy és ebből 3600 embert tudnak beoltani. A két készítmény között lényeges különbség, hogy előbbit mínusz 80 fokon kell tárolni és a két oltás között 21 napnak kell eltelnie, míg az utóbbinál mínusz 20 fok elegendő és 28 nap a két oltás közötti különbség.

György István jelezte, hogy mivel a megérkezett vakcinák darabszáma egyelőre korlátozott, az is fontos, hogy a tesztelések számát is fokozzák és a fertőzést is korlátozzák. Emiatt újabb célzott csoportokban is lesznek célzott tesztelések, most hétvégén például a szociális és a területi közigazgatási dolgozók között. Mintegy 47 ezer dolgozónak biztosítják a tesztelést két nap alatt január 16-17-én. Jelentkezni legkésőbb január 15-én délután 14 óráig lehet a szocszures.kh.gov.hu.