Gulyás Gergely elárulta: két dolog kell ahhoz, hogy fel tudjuk oldani a korlátozásokat

Két dolog kell a lazításhoz, mondta Gulyás Gergely:

továbbra is alacsonyan legyen a járványgörbe, de ehhez még sok kell elmondása szerint. sikerül az átoltottságot olyan mértékűre növelni, hogy a veszélyeztetettek már ne tudják elkapni.

Gulyás elmondta, hogy az EU-n keresztül szerezzük be a vakcinákat, 5 gyártótól 19,7 millió adagot kötöttünk le eddig az EU-n keresztül. Ismét elmondta, hogy szerinte a brüsszeli szállítás lassú, és emiatt sok kritika érte Brüsszelt a finnek és németek részéről is. Az EU-ból kilépő britek több embert tudtak beoltani, mint ahogy Izrael is - mondta.