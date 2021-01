Gulyás Gergely: sok korlátozás alól mentesül az, aki beoltatja magát

Gulyás szerint mindenkivel próbálnak egyeztetni, most például az MTÜ az edzőtermek vezetőivel is egyeztet, a fesztiválszervezőkkel tavaly is egyeztettünk. Most azonban nem lehet felelősen elmondani, hogy mi lesz nyáron, minden a vakcinabeszerzésen múlik. 1-2 hónap múlva leszünk olyan helyzetben, hogy megmondjuk, tudunk-e nyitni.