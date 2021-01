Csányi Sándor: Az MLSZ sokkal több fiatalt szeretne látni a magyar csapatokban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A következő években a Magyar Labdarúgó Szövetség fő feladatai között lesz továbbra is az utánpótlás edzők képzésének erősítése, illetve annak a megtalálása, miként lehet az élvonalbeli klubokat a fiatal magyar játékosok beépítésére ösztönözni, viszont az infrastruktúra területén már csak a szórványosan elmaradt kistelepülési grassroots pályákra kell pénzt költeni – mondta Csányi Sándor MLSZ elnök a sajtóbeszélgetésén, ahol egyben az elmúlt 10 évre is visszatekintett, hiszen most ért véget a szervezet 10 évet felölelő stratégiai programja. A jövő évtől jöhet a VAR, Rossi pedig folytathatja a munkát a válogatottal.