Operatív törzs: mondhatni túl jól is halad az oltás Magyarországon

Ma is megtartotta tájékoztatóját az operatív törzs a friss magyar járványszámokról. Galgóczi Ágnes elmondta, hogy nagyon jól halad az oltás Magyarországon, jövő kedden érkezik az újabb vakcina-szállítmány. Az orosz vakcina hatékonyságát még mindig vizsgálják a magyar hatóságok, és kiderült az is, hogy ezen a hétvégén megkezdik a 100 főnél nagyobb idősotthonokban is az oltást.