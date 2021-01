Zsiday: elég a lakosság 20 százalékát beoltani, aztán mehetünk nyaralni, fesztiválozni (2.)

„Lesz nyaralás. Lesz fesztivál. Nem lesz világvége” – írja blogján Zsiday Viktor portfóliómenedzser. A szakember szerint tavaszig elég a lakosság legveszélyeztetettebb 20 százalékát beoltani, és akkor a nyarunk már korlátozásoktól mentes lehet.

A sajtó azzal van tele, hogy az EU elrontotta a vakcinabeszerzést, nincs elég oltás, nem lesz fesztiválszezon, „elmarad a nyár” – írja legutóbbi bejegyzésében Zsiday Viktor. Szerinte azonban három dolgot érdemes figyelembe venni a fentiekkel kapcsolatban:

Egyrészt, a lezárásokra elsősorban azért van szükség, hogy megakadályozzuk a halálozásokat és az egészségügyi rendszer összeomlását. Mivel a kórházba kerülők és az elhunytak túlnyomó többsége is idős, és a betegség elsősorban őket érinti nagyon súlyosan, a többieknél (arányaiban kevesebb szerencsétlen kivételtől eltekintve) a megfázás és az influenza között vannak jellemzően a tünetek, ezért „amennyiben az időseket beoltjuk, a megszorítások fenntartásának nem marad sok értelme – sem egészségügyileg, sem gazdaságilag”. Másrészt, az elmúlt egy év tapasztalatai alapján a betegség az influenzához és más vírusos légzőszervi betegségekhez hasonlóan erősen szezonális, azaz az északi félteke mérsékelt övében terjedése tavasz közepe/végétől ősz közepe/végéig sokkal gyengébb, mint a hideg időszakban. Azaz úgy tűnik, hogy a reprodukciós ráta nyáron sokkal kisebb, mint télen. Ezt jól bizonyította a tavaly nyár is, amikor Európa nagy részén szinte védekezés nélkül sem volt magasabb az R mint 1,2-1,5 (ellentétben a téli, védekezés nélküli 2,5-3-al). Harmadrészt úgy tűnik, hogy az európai és amerikai lakosság 20-30%-a tavaszig átesik a betegségen, azaz egy ideig nem lesznek rá fogékonyak, immunitást szereznek – ez járványtanilag pont ugyanaz, mint ha be lennének oltva.

Mindez azt jelenti– figyelembe véve a betegségen átesés által immunitást szerzetteket – hogy nyáron még valószínűleg akkor sem lenne 1 felett az R végül, ha nem lenne oltás.

Ha májusig be tudjuk oltani legalább a lakosság legsebezhetőbb 20%-át, akkor szinte bizonyos, hogy jelentősen 1 alatt marad az R a nyár folyamán, azaz nagyjából eltűnik a betegség

- véli a befektetési szakember.

A 20%-os beoltottságot pedig valószínűleg elérjük tavasz végére, így nyáron már komolyabb probléma nem lesz. Jelentős, 50-60%-os beoltottságot október-novemberre kell majd elérnünk, a következő koronavírus-szezonra, és láthatóan ez ugyancsak menni fog.

A gazdasági konklúzió tehát az, hogy a lakosság nem túl nagy részének a beoltásával is elkerülhető az egészségügy túlterhelődése (és a halálozások nagy része), illetve az oltás, még ha nem is éri el a lakosság nagy részét, de párosulva a sok, betegségen átesettel azt jelenti, hogy nyárra a probléma nagyjából megszűnik.

Lesz nyaralás. Lesz fesztivál. Nem lesz világvége

- teszi hozzá.

Mivel az év második felére pedig már bőven lesz elég oltás, így a vírus miatt gazdaságilag nem lesz törés később sem, illetve nincs akadálya a komoly fellendülésnek tavasz végétől.

Zsiday Viktor feltételezése kapcsán azért nem árt megjegyezni, hogy nem számol a nagyobb fertőzőképességgel rendelkező és a héten Magyarországon is kimutatott brit vírusvariánssal, valamint a magyarok, főleg a fertőzésnek leginkább kitett csoportok védőoltáshoz fűzött viszonyával.



Az valóban igaz, hogy egy alacsonyabb, de kritikus tömegeket érintő átoltottság segítheti az egészségügyi ellátórendszer leterheltségét, és ezáltal javulhatnak a fertőzöttek életkilátásai is. Mindez pedig kedvező kilátásokat kínál ahhoz, hogy a védekező intézkedéseket lazítsa a kormány. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a brit vírusvariáns megváltoztathatja a képletet. Röst Gergely járványügyi matematikus mutatott rá, hogy a gyorsabb terjedésre képes variáns miatt önmagában magasabb átoltottsági arányra van szükség a nyájimmunitás eléréséhez. Igaz, hogy Zsiday Viktor nem a nyájimmunitási küszöb eléréséről beszél, hanem a kritikus csoportok beoltásáról, ami nyilván alacsonyabb szintű átoltottságot is elengedővé tesz. De kérdés, hogy ez a határ a 20% környékén van-e, és nemcsak a brit vírusvariáns miatt. Amellett sem mehetünk el ugyanis, hogy Magyarországon nem nagy az oltás elfogadottsága, főleg nem a kritikus csoportok esetén. Vagyis az idő előrehaladtával nem biztos, hogy javul annyira az átoltottság a kritikus csoportok esetében, hogy már idejekorán a lazításról beszéljünk.