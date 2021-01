Drámai kórházi számok érkeztek a magyar koronavírus-járvány csúcspontjáról

A koronavírus-járvány második hulláma novemberben rakott jelentős terhelést az egészségügyi ellátórendszerre, ami nem meglepő, hiszen ebben az időszakban volt a pandémia csúcspontja Magyarországon - olvasható ki a KSH által a napokban frissített kórházi ágykihasználtsági idősorokból.

A magyar járványgörbére tekintve egyértelműen azonosítható, hogy a sokkal súlyosabb második hullám legrosszabb szakasza október legvégén, november elején indult meg és leginkább a november hónapot terhelte. A napi új fertőzöttek legmagasabb adatát november 29-én jelentették itthon (6819 fő), de ez volt az a hónap, amikor a kórházban ápoltak száma közel megduplázódott (4000 főről 7800 fő közelébe), a lélegeztetőgépen lévő betegek száma pedig még ennél is erőteljesebben növekedett (300-ról 660 fő fölé).

Már a novemberi adatokból sejthető volt, hogy ez az az időszak, amikor a legnagyobb terhelésnek voltak kitéve a kórházak és a november elején érkező kórházi beszámolók is ezt támasztották alá. Az ellátórendszer túlcsordulásáról, feszüléséről érkeztek sorban a hírek. Októberben és november első napjaiban is még egyszerre zajlott az egészségügyi fekvőintézményekben a Covid-betegek ellátása és a normál működés, vagyis az elektív, tervezhető műtétek és beavatkozások.

November első hetében azonban már az operatív törzs is annyira jelentősnek ítélte meg az ellátórendszer terhelését a fertőzöttek és a kórházba kerülő koronavírusos betegek számának felfutása miatt, hogy közbelépett. Az emberi erőforrások minisztere november 7-én döntött arról, hogy 10-től elrendelik a halasztható műtétek felfüggesztését és szinte minden kórházat kijelölt a koronavírusos betegek ellátására.

Ezt a folyamatot érhetjük tetten a KSH most frissített adatsoraiban. Ezek szerint ugyanis 2020 novemberében a halasztható beavatkozások leállítása miatt jelentősen csökkent az ágykihasználtság, az aktív fekvőbeteg-szakellátásban 53%-ra.

A koronavírus-fertőzés gyors őszi felfutása pedig lecsapódott a kórházi osztályok leterheltségén is. A KSH jelentése kiemeli, hogy 2020 novemberében a legtöbb kórházi ágyat működtető szakterületek közül az infektológia kihasználtsága nőtt a legnagyobb mértékben az előző hónaphoz képest.

Az infektológia szakterületének terhelése olyan mértékben növekedett tavaly novemberben, hogy a tényleges ágykihasználtság 140% felett állt. Vagyis olyan ágyakat is be kellett vonni a koronavírusos betegek ellátásába, amelyek eredetileg nem ezt a célt szolgálják, de ez természetes folyamat is a járványgörbe felfutásával és a kórházi ápoltak számának növekedésével párhuzamosan. Ennek viszont az is a következménye (ahogy a beszámolókból tudjuk), hogy az újabb és újabb ellátóhelyek nem ugyanolyan feltételeket kínáltak a betegeknek, mint az eredetileg is fertőző betegek kezelésére kialakított és felszerelt intézmények, osztályok. Az ágyak számát ugyanis ekkoriban lehetett növelni az infektológiai ellátásokkal összhangban, azonban az idevágó szakmát művelő szakemberek létszámát nem, ezért egyéb területekről hívtak be, rendeltek át személyzetet. Az akkori hírek szerint nem volt elegendő infektológus, pulmonológus, belgyógyász.

