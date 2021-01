A kormány tagjai akár a kínai vakcinával is beoltatnák magukat

A kormány tagjai megvárják, amíg az oltási terv szerint rájuk kerül a sor, ezután pedig azzal az oltással oltatják be magukat, amit a magyar hatóságok engedélyeztek, akár a kínai Sinopharm vakcinával is.

A kormányt az RTL Klub kereste meg azzal a kérdéssel, hogy Orbán Viktor beoltatná-e magát a kínai Sinopharm vakcinájával, amelynek az engedélyeztetése folyamatban van, és ha zöld utat kap, akkor tömegesen kezdődhet vele az oltás Magyarországon.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ az RTL megkeresésére azt válaszolta, hogy a kormány tagjai megvárják, amíg az oltási terv szerint rájuk kerül a sor, ezután pedig azzal az oltással oltatják be magukat, amit a magyar hatóságok biztonságosnak találnak,

akár a kínai Sinopharm vakcinával is.

Az RTL a Magyar Gyógyszerészeti Intézetet is megkérdezte, hogy Orbán Viktor kijelentése befolyásolja-e a döntésüket, de nem kaptak választ.

A kormány azért döntött külföldi vakcinák beszerzése mellett is, mert elmondásuk szerint az EU-n keresztüli vakcinabeszerzés túl lassú, így akár szeptemberig is fennmaradhatnak a korlátozások, ha a közösségen keresztüli vakcinalekötésre támaszkodunk. Abból a vakcinából, amire az EU is adott le rendelést, a tagállamok - az EU-s kormányok, így a magyar kormány döntése miatt is - külön nem köthetnek le rendeléseket, azaz a Pfizet és a Moderna vakcináiból például nem tudunk beszerezni, míg a kínai vakcina tömegesen rendelkezésre áll. A kínai vakcinát jelenleg a hatóságok vizsgálják.

Kemenesi Gábor virológus az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta, hogy a kínai vakcina eddig eredményei jók, és hamarosan nyilvánosságra hozhatják a harmadik fázis tesztjeinek eredményét.

