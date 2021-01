Idén már több mint félezer szakembernek kért KFI-bértámogatást a munkaadó

Idén 100 munkaadó majdnem 550 magasan képzett szakember részére igényelt már kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) bértámogatást - adta hírül hétfőn a közösségi oldalán az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára.

Schanda Tamás a KFI-bértámogatást nemzetközi összehasonlításban is egyedülállónak nevezte. A munkahelyek megtartására és új munkavállalók bérére egyaránt igényelhető támogatás az összes ágazatot lefedi, így a teljes nemzetgazdaságot segíti - fogalmazott.

A bejegyzés kitért arra is, hogy a járvány első hullámát követően 23 ezer kutató, fejlesztőmérnök, informatikus munkahelyét védte meg a bértámogatás. A kormány más eszközökkel is ösztönözte a KFI-tevékenységet, így tavaly a korábbi 133 milliárd forinthoz képest 43 milliárd forinttal több jutott erre - írta az államtitkár, de egyúttal további bővítést sürgetett, hogy a nemzetgazdaságnak "igazán jó éve legyen". Schanda Tamás ezzel indokolta a bértámogatási program újraindítását is.

Az ITM január 4-én jelentette be, hogy újra lehet pályázni KFI-bértámogatásra. A 3 hónapra biztosított állami hozzájárulás egy főre eső összegének felső határa havi 318 920 forint. A kérelmeket február 8-ig várják.