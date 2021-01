Szijjártó Péter pénteken Moszkvába repül gáz- és vakcinabeszerzési ügyek miatt

Pénteken Moszkvába utazik Szijjártó Péter, ugyanis lejár a hosszútávú gázvásárlási megállapodás és ezzel párhuzamosan vakcinabeszerzési ügyben is tárgyal – jelezte a külgazdasági és külügyminiszter egy hétfői sajtótájékoztatón, amely előtt San Marinó-i kollégájával egyeztetett.

A magyar tárcavezető Moszkvában egyeztet mások mellett az orosz külügyminiszterrel, egészségügyi miniszterrel, energiaügyi miniszterrel és a Gazprom vezetőivel - sorolta. Kifejtette: világos menetrendje van a vakcinákról folytatott tárgyalásoknak és a beszerzéseknek. Arról, hogy Magyarországon milyen oltóanyagot lehet használni, nem a politikusok döntenek, hanem szakemberek, akiknek ez a dolguk - mutatott rá. Hozzátette: ha ők úgy döntenek, hogy lehet alkalmazni egy vakcinát, a kormánynak kötelessége azt beszerezni, mert az EU központi beszerzéséből lassúak a szállítások.

Azt mondta, tárgyalnak Oroszországgal és Kínával is, és ha a magyar hatóság kiadja az engedélyt, akkor fognak szerződni a beszerzésről, de addig nem lehet konkrét mennyiséget mondani. Stratégia kérdése, hogy egy ország mely korosztállyal kezdi az oltást: Kínában a 18-59 év közöttieknek adták be a vakcinát, de az idősebbeknek is engedélyezték - fűzte hozzá.

A külügyminiszter azt is közölte, hogy az új amerikai elnök beiktatására kormányzati meghívó nem érkezett, de ezúttal a szokásosnál visszafogottabb rendezvény lesz. Magyarország érdeke, hogy az új elnök sikeres legyen, és az előző négy évhez hasonlóan magas színvonalú legyen a magyar-amerikai kapcsolatrendszer - jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy szurkolnak a CDU új elnökének, hogy sikeres legyen, Németország sikere nagyban hozzájárul Magyarország sikeréhez is.

Szijjártó Péter szintén közölte, hogy fontos cél az egyetemek versenyképességének növelése az egyetemi szabadság és autonómia fenntartásával. A kuratóriumok tagjainak feladata, hogy a gyorsan változó világban növeljék az egyetemek versenyképességét - vélekedett. Hozzátette: az ő célja, hogy az eddig felépített nemzetközi kapcsolatrendszerével a győri egyetem nemzetközi együttműködéseit segítse.

Címlapkép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja hivatalában Luca Beccari San Marinó-i külügyekért, nemzetközi gazdasági együttműködésért és telekommunikációért felelős minisztert 2021. január 18-án.