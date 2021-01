Kiszivárgott Brüsszel oltási terve: erre számíthatunk nyárig

Az Európai Bizottság a keddi ülésre bekerülő anyagban azt fogja javasolni a tagállamoknak, hogy célozzák meg a lakosság 70%-ának beoltását nyárig, amelyen belül márciusig a 80 év feletti korosztály 80%-ának, illetve az egészségügyi és szociális gondozási területen dolgozók szintén 80%-ának beoltása legyen a cél – tudta meg a Politico. Sőt, a brüsszeli lap információi szerint az oltási kampány ma induló második, a népszerűsítést és a hezitálás feladását célzó fázisában majd futball sztároknak is lesz szerepe, illetve az egyik nagy sportszergyártó (Nike) szlogenjére kísértetiesen hasonlító oltási kampányszöveg is várható „meg fogom csinálni” (azaz be fogom adni az oltást) szöveggel.

Már „csak” az a kérdés, hogy nyárig tényleg rendelkezésre fog-e állni annyi vakcina, amennyivel a lakosság 70%-át be lehet oltani, illetve addig enyhül-e annyit az oltásellenesek hangulata, hogy ez lehetővé váljon. Az első kérdés kapcsán lényeges, hogy a most csütörtöki videókonferenciás EU-csúcsra szóló meghívójában Charles Michel, az Európai Tanács elnöke utalást tett arra, hogy a Bizottság által már leszerződött több milliárd darabnyi vakcina mellett forduljanak más országok felé is a tagállamok (éppen ezt teszi most például a magyar kormánya kínai vakcinával, aminek egyik fontos mozgatórugójáról tegnap írtunk vélemény cikket).

A brüsszeli lap információi szerint a Bizottság a mai ülésén elfogadhatja azt a görög kormányfői javaslatot is, hogy a tagállamokban már beoltottak kapjanak valamiféle olyan oltásigazolást, amelyet a többi tagállamban is elfogadnak.

Így a nyaralási szezonhoz közeledve egyre nagyobb tömegeknek váljon lehetővé a biztonságos külföldi utazás (pl. a görög szigetekre) és így a turistákat fogadó országok is nyugodtan el tudjanak kezdeni felkészülni az ő fogadásukra (azaz lesznek turisták, akik karantén kötelezettség nélkül utazhatnak más tagállamokba, a repülőtársaságok el fogják őket szállítani, mert be tudják mutatni az igazolásukat, stb.)

Az igazolás pontos kereteiről, mikéntjéről még nincs egyetértés, illetve döntés sem. A most csütörtöki EU-csúcson ez is szóba kerül és valójában nincsenek is elkésve vele a tagállamok, hiszen előbb az oltási kedvet és az oltások kellő számban való elérését kell lehetővé tenni, utána válik az igazolások kérdése egyre inkább fontos kérdéssé.

Mindenesetre az, hogy 70%-os átoltottsági célt javasol nyárig a Bizottság és ehhez majd járna valamilyen igazolás is, erősíti azokat a várakozásokat, hogy nyár körültől már tényleg kezdhet visszatérni az élet a megszokottnak mondható, „normális” kerékvágásba, hiszen a járvány újbóli berobbanásának esélye a magas fokú átoltottság mellett egyre kisebb. Így ha a vakcinák tényleg működnek az egyre szaporodó vírusvariációkra is, akkor a gazdasági teljesítmény is jelentősen erősödhet az év második felében, beleértve az olyan területeket is, amelyek eddig az emberek kontaktusára épültek és így már egy éve lényegében padlón vannak (idegenforgalom, vendéglátás, kulturális élet, egyéb személyes találkozásra épülő szolgáltatások).

