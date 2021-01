Szijjártó Péter szerint hamarosan magyar engedélyt kaphat az orosz vakcina

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szakemberei Oroszországban vizsgálják a Szputnyik V. vakcina hatékonyságát és biztonságát, és ha mindent rendben találnak, akkor megadják rá az engedélyt - számolt be Facebook oldalán Szijjártó Péter külügyminiszter.

A videóban, amelyben a kormánytagoknak számol be az oroszországi fejleményekről, Szijjártó azt mondja, hogy az OGYÉI kollégái holnap megtekintik a vakcinát előállító gyárat, majd csütörtökön ellátogatnak abba az intézetbe, ahol az oltások engedélyezése zajlik.

Utána meg tudják hozni a döntésüket arról, hogy kiadják-e az engedélyt a Szputnyik vakcinára

- mondja a külügyminiszter.

A megfogalmazásból nem világos, hogy pontosan milyen engedélyről van szó, mindenesetre a beszámolóban nem esik szó hazai tesztelésről. Ugyanakkor Szijjártó arról is beszámolt, hogy az OGYÉI Kínában is folytatott helyszíni vizsgálatot az elmúlt hét végén, és "pozitívan nyilatkoztak" - ennek kapcsán viszont nem említette, hogy már sínen lenne az engedély. A külügyminiszter azt is mondta, hogy "akkor tudunk csak szerződéseket kötni, ha az OGYÉI kiadja az engedélyt az alternatív oltóanyagok használatára".