Áttörés a tárgyalásokon: mekkorát nőhet a magyar minimálbér 2021-ben?

Olyannyira megmerevedtek az álláspontok a minimálbér-tárgyalásokon, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán résztvevő tárgyalófelek mindegyike által elfogadható megállapodás helyett egy, a többségi konszenzust tükröző egyezség születhet. A kormány pedig az ebben szereplő béremelés mértékét hirdetheti ki az idei évben - tudta meg a Portfolio. Ha ez a felállás valósul meg, és ez a VKF jövő hétfői ülésén már el is dől, akkor a bruttó minimálbér 4%-kal emelkedhet 2021-ben, amely így 167 400 forint lehet.

Az utolsó pillanatban vagyunk. Ha nincs megállapodás a minimálbérről, akkor 1 millió munkavállaló reálkeresete csökkenhet - érzékeltette a helyzet súlyosságát a VKF szerdai ülésén résztvevő Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke lapunknak nyilatkozva.

Emlékeztetett arra, hogy a munkáltatók egységesen belemennek abba, hogy idén 4%-os minimálbér-emelés valósuljon meg. (Erről elsőként a Portfolio számolt be.) A Magyar Szakszervezeti Szövetség viszont nem akar engedni az 5%-os elvárt béremelési igényéből. Ezek az álláspontok pedig már jó ideje megmerevedtek és a szerdai ülésen sem közeledtek.

Ezért egy alternatív megállapodás körvonalazódik, egy megállapodás tervezet - tudtuk meg Palkovics Imrétől. Ezzel kapcsolatban az a cél, hogy minden érintett tárgyalópartner tárgyalja meg az érdekképviseleteken belül és amennyiben azok tagjai elfogadják, akkor a VKF jövő hétfői ülésén abban a reményben ülnek már le a tárgyalópartnerek, hogy ezt a megállapodást el is fogadják.

Amennyiben pedig a VKF-ülésen résztvevők többsége ezt a megállapodást elfogadja, akkor a kormány az abban foglalt béremelési javaslatokat hirdeti ki hivatalos emelésként.

A Munkástanácsok elfogadja a 4%-os minimálbér-emelésre vonatkozó javaslatot - mondta Palkovics érdeklődésünkre, elismerve azt, hogy ezzel támadásnak teszik ki magukat más szervezetek részéről. Emlékeztetett arra, hogy volt már arra példa, hogy nem jött létre teljes egyetértés a VKF tagjai között, így nem egy VKF-megállapodást hirdettek ki, de a kormány a konszenzusos döntésre alapozva kihirdetheti a béremelés mértékét.

Ennek következtében 2021-ben a bruttó minimálbér összege 167 400 forint lenne, míg a garantált bérminimum 219 000 forint.

Kiemelte, hogy a Szakszervezeti Szövetség ennél a minimálbér tekintetében havi 600 forinttal, a garantált bérminimum esetében 500 forinttal magasabb emelést kért. Éves szinten tehát a minimálbér esetében 7000 forint körüli összegről megy a huzavona, miközben ha nincs megállapodás, akkor 70 000 forintnyi emelés marad el éves szinten a minimálbéren foglalkoztatottaknál.

A megállapodás-tervezet azt is tartalmazza, hogy a 3,975%-os emelés a szociális juttatásokra is vonatkozna (vagyis az indexálás megvalósulna), valamint amennyiben 2021-ben csökken a szociális hozzájárulási adó, akkor a munkáltatók további 1 százalékpontot emelnek a minimálbéren még idén. Azt is kimondaná a többség konszenzusán nyugvó tervezet, hogy az első félév végén a tárgyalópartnerek újra az asztalhoz ülnek és értékelik az inflációs és növekedési adatokat és szükség esetén újratárgyalják a megállapodást.

A 2021-es minimálbér emeléséről szóló tárgyalások rendkívül és szinte példátlan módon elhúzódtak. Ennek fejleményeiről folyamatosan tudósítottunk:

