Raiffeisen: 2021 a koronavírus-válság második éve lesz Magyarországon

Minden azon múlik a magyar gazdaságban, hogy meddig tartanak a korlátozások, erre pedig három forgatókönyve van a Raiffeisennek - hangzott el a bank elemzői sajtótájékoztatóján. Alapforgatókönyv szerint 4%-os növekedést vár a bank, de a korlátozások feloldásának kérdése, hogy ez több vagy kevesebb lesz. 2022-ben viszont újabb jelentős növekedés jöhet az országban, elsősorban az EU-s pénzek beáramlása miatt.

Ma fogják beiktatni Joe Bident amerikai elnöknek rendkívüli védelmi körülmények között, az új kormányzat új reményekkel, új lehetőségekkel kecsegtet, de sok olyan tényező van, amelyet le kell vetkőznie - hangzott el a Blahó Levente elemzőtől a Raiffeisen negyedéves sajtótájékoztatóján. Az átoltottságot még nem tartják elégségesnek (nagyjából 2 millió embert oltottak be eddig).

Blahó szerint Biden meglehetősen aktívan kezdhet, és akár már az első napján lehetnek nagy bejelentései, például a Párizsi Klímaszerződésbe való visszalépéssel.

Biden új, 1900 milliárdos csomagot jelentett be, amely alighanem átmegy majd a házon egy csökkentett formában, de ez még nem a teljes csomag, mert a későbbiekben érkeznek majd infrastrukturális intézkedések és adóemelés is jöhet - de ez csak tavasszal történhet, viszont sokkal nehezebb lesz a végrehajtása. Fiskális oldalon erőteljes további támogatás lesz az első félévben, de a további jegybanki támogatásokra nem lesz szükség - mondta Blahó Levente. "Nem hiszem, hogy növelnék a programok számát" - mondta az elemző a jegybanki programokról. Az eszközvásárlás biztosan marad, de változtatni nem kell rajta, támogatást fiskális oldalon várhatunk. Kamatemelés az Egyesült Államokban rövid távon nem valószínű, a Fednek rugalmas inflációs célja van, és az újranyitás hatásainak fogyasztói inflációban való megjelenése is később várható - hangzott el.

Decemberben csökkent a munkahelyek száma, ami lehet, hogy januárban is fennmarad, sőt, akár februárban is, mert a vakcina beadási programja korlátozott. A munkahelyek csökkenése viszont korlátozott, több szektorban (például építőiparban) nőtt a foglalkoztatottak száma, csak a bezárni kényszerült szektorban van csökkenés. Ennek ellenére az első negyedév gyengébb lesz, mint amire számíthattunk, így az évesített negyedéves növekedés most 7% körül lehet az előzetesen várt 10%-hoz képest, de ez még tovább csökkenhet.

A nyersanyagpiacon látható egy emelkedés - a novemberi vakcinabejelentéskor fordult a kocka az olajpiacon, amihez segítséget nyújtottak az idei OPEC-ülések, amelynek eredményeképp márciusig korlátozott a kitermelés. Nagyon erős a szaudi-orosz ellentét Blahó szerint, az egyik magasabb árat akar, a másik a piaci részesedését félti. Ha tavasz közepére-végére megfelelő ütemben halad a vakcina-program, akkor további emelkedés lehet. A fogyasztás viszont egyelőre messze nincs a korábbi szinten, így erős ellenállás van az árfolyamában.

Nagy a kontraszt a szektorok között az euróövezetben

A harmadik negyedévben láttunk egy újabb történelmi jellegű fejleményt, a GDP 13%-kal bővült - mondta Pálffy Gergely. Egyelőre sok adat nem áll még rendelkezésre, de az már látszik, hogy a feldolgozóipar szépen teljesít, azt nem érintette olyan mértékben a második hullám. A szolgáltatószektor viszont megsínylette az új járványhullámot. Fontos elmondani, hogy amikor átmeneti helyreállás volt, éves szinten akkor is volt 50% körüli éves elmaradás, azóta pedig jelentőse romlanak - mondta Pálffy.

A háztartások szerepe vitathatatlan a második negyedéves visszaesésben és a harmadik negyedéves felpattanásban is.

A vállalati beruházások csak 2-3%-pont mértékben támogatták a 13% körüli GDP-növekedést - mondta az elemző. A feldolgozóiparban azok a vállalatok álltak helyre, amelyek külpiacokra termeltek, azokra a piacokra, amelyek már helyreálltak (például Kínába). Az éves kereslet szépen helyre tudott állni, a külkereskedelem már nem fékezi olyan mértékben a kibocsátást, mint amit a második negyedévben láttunk.

A munkanélküliségi ráta megugrott, de a statisztika jelentős emelkedést nem mutat - mondta az elemző. A ráta csúcspontján közel 9%-ra emelkedett, de a probléma a statisztikával az, hogy a módszertan nem tudja figyelembe venni a nem aktív álláskereső munkanélkülieket. A valós ráta így természetesen ennél magasabb. A bérdinamikáról szóló adatok rendkívül zajosak, az viszont biztos, hogy komoly bérfejlesztés nem várható. Érdemi fejlődést akkor láthatunk majd, amikor helyreáll majd a foglalkoztatás is.A szolgáltatószektorban a kapacitás szűkítését látjuk, de a várakozások 3-6 havi időtávon erőteljesen javulnak, ami nyilván összefüggésben áll az oltási programmal.

A piac 7-8% közötti visszaesést vár az euróövezetben, az idei évben ezt 4-5% közötti bővülés követheti. Jövőre ennél szerényebb növekedéssel lehet számolni, de elképzelhető, hogy 4%-ot is eléri. Infláció azonban nem nagyon van, a teljes utolsó negyedévet defláció jellemezte, a maginfláció is 0,1-0,2%-os csökkenést mutatott. Ez annak fényében, hogy történelmi mennyiségű pénz áramlott a gazdaságba, a pénzügyi piaci eszközökön ennek már komoly nyoma van, a reálgazdaságban ez még nem mutatkozik meg - mondta Pálffy. A kérdés az euróövezetben, hogy beindul-e az infláció. Az EKB várakozásai rendkívül visszafogottak, messze elmaradnak a 2%-os céltól,

miközben az EKB mérlege jelentősen duzzad, több mint 20%-kal bővült a GDP arányában.

A pénznyomtatásnak így sokak szerint rendkívül kevés haszna van, Japán útra lép Európa, és a rendkívüli ütemű pénznyomtatásnak az idei évben biztosan nem látjuk a végét. A kamatokban továbbra sincs tér lefelé. "A pénznyomtatás folytatódik, de erre nyilván szükség van, mert más eszköze nincs is a döntéshozónak" - mondta Pálffy, és hozzátette, hogy az EKB ezzel a rendkívüli költségeket finanszírozza. Az olasz tízéves hozam történelmi mélyponton van, a legtöbb kockázati indikátor nyugodt - a kérdés, hogy a pénztöbblettől lesz-e fogyasztói árdinamika. Egyelőre ezt nem látjuk. Az euró kapcsán optimisták a piac szereplői, a korábbi válságok alatt sem volt ilyen optimizmus a közös valuta körül, az 1,2 körüli szinteknél az euróerősödés egy 11-12 éves csökkenő trendet törhet meg. Nagy kérdés, hogy mit szól ehhez az EKB - zárta Pálffy.

Magyarország idei teljesítménye is a járványon múlik

Magyarországon a tavalyi év 6,4% körüli visszaesést hozhatott Magyarországon - mondta Török Zoltán. Nagyon sok múlik azon, hogy meddig tartanak az intézkedések, ez pedig az oltási programon múlik. Vakcinákból azonban hiány van a világon - mondta Török. Az EU lekötései miatt bőven túlbiztosítottak vagyunk, de a probléma az, hogy egyelőre mennyiségi gondok vannak. "Ez idővel az EU-t tekintve megoldódik, de nem tudjuk, mikor következik be" - mondta Török. Abban bízhatunk, hogy az első félévre a kínálati probléma megoldódik.

Ezen felül van egy keresleti probléma is, mert a lakosság körében jelentős az oltásellenesség, de már csökkenő trendet látunk - mondta Török Zoltán.

Általánosságban a magyar lakosság nemzetközi összehasonlításban nem oltásellenes a tanulmányok szerint. Ezek a tanulmányok azonban nem a koronavírus-oltásra kérdeztek rá. Török Zoltán abban bízik, hogy idén már elérhető a teljes átoltottság. Három forgatókönyvet vázolt a Raiffeisen elemzője:

4% lehet a növekedés, ha a második negyedév végre lesz meg átoltottság. Ez az alapforgatókönyv.

Az optimista forgatókönyv szerint ez már néhány hónappal korábban megtörténhet, akkor 6% lehet a növekedés.

A pesszimista forgatókönyv szerint csak később érjük el az átoltottságot.

2022-re pedig jelentős, 6%-os növekedést vár a Raiffeisen.

Ezt az EU-s pénzek felhasználása is indokolja - mondta Török. Ez egy nagyon komoly növekedési támaszt jelent Magyarország számára. A kormány igyekszik egy gyorsított felhasználást alkalmazni, ami 2022-ben tetőzhet. A beruházások nagyon jelentős felhajtóerejét adják a növekedésnek mint idén, mint 2022-ben - mondta Török Zoltán.

Idén a harmadik negyedév nem hoz jelentős növekedést, a negyedik negyedév viszont ismét növekedést hozhat. A feldolgozóipar teljesítménye jó, de egyenetlen: az exportorientált vállalatok jól teljesítenek, így például az elektronika, és az autóipar is jól teljesít (az elektronika szárnyalása is az autóiparhoz köthető). A bérnövekedés 7% környékén lehet idén a Raiffeisen szerint.

Az autóipari kitettségünk viszont problémákat vethet fel, így újabb húzóágazatokat kell keresni Török szerint: az egyik ilyen a haderőfejlesztés, a másik a mezőgazdaság lehet - mondta el az elemző. A mezőgazdaság területén sok a kihasználatlan lehetőség, és megfelelő fejlesztés esetén az ágazat jelentős hozzájárulást mutathat a magyar gazdasághoz.

Tavaly hullámzást láttunk az inflációban, az első negyedévben a bázishatás miatt lassulást várunk, a második negyedévben a bázishatás miatt ismét emelkedést várunk. A maginflációban ennél kisebb kilengéseket várhatunk, az év végére a 3% szint környékére mérséklődhet, idén 3,1% inflációt vár a Raiffeisen, de Török elmondta, hogy ez az alappályához rendelt inflációt jelenti. Ha hamarabb sikerül nyitni, akkor valamivel magasabb lehet az infláció,

de ami fontos, a tavalyi évhez képest nem várunk jelentős elmozdulást az inflációban, ami nem készteti az MNB-t cselekvésre, az inflációs folyamatok tekintetében nyugodt maradhat a jegybank

- mondta Török Zoltán. A tavalyi évhez képest nyugodtabb évre számít a Raiffeisen a devizapiacon, a forint 355-360 között mozoghat. Nem elképzelhetetlen, hogy akár erősebb is lehet néha. A kamatszintben szintén nem vár változást a Raiffeisen.

Az államadósságot a növekedéssel lehet majd leküzdeni - mondta Török Zoltán. Az idei évben a fiskális politika még laza marad, illetve a tervek szerint még 2022-ben is 4,8%-os hiány lehet, ami szükséges a gazdaság beindításához. A jelenlegi környezetben a piacok sokkal toleránsabbak, így hiába 80% feletti az államadósság, egészen más környezet van, mint 2008-as válság után. A magas adósságszint kevésbé aggasztja a befektetőket, a növekedés pedig előrevihet minket az államadósság csökkentésében.

Címlapkép: Getty Images