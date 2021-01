Elsöprő többséggel akar szigorúbb oroszellenes EU-szankciókat az Európai Parlament

Az Európai Parlament csütörtöki, elsöprő többséggel elfogadott állásfoglalásában szigorúbb szankciók bevezetésére szólította fel az EU-t Oroszországgal szemben.

Kemény lépéseket követel az EP

A képviselők felszólították az uniós tagállamokat, hogy határozottan ítéljék el Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatását, és rendeljék el az abban részt vett magán és jogi személyek szankcionálást.

Az állásfoglalás leszögezi, hogy korlátozó intézkedéseket kell kivetni a Vlagyimir Putyin vezette rezsimhez kötődő orosz oligarchák, az elnök belső körének tagjai és az orosz média propagandistái ellen is, akik európai vagyonnal és unióba való beutazási engedéllyel rendelkeznek.

A képviselők arra is felszólították az EU-t, hogy azonnal állítsa le az Északi Áramlat 2 földgáz-vezeték befejezetlen szakaszán folyó munkálatokat, mivel

az uniónak nem szabadna helyett adnia kétes eredetű orosz gazdasági tevékenységeknek."

Az EP arra is felhívta a figyelmet, hogy az uniónak lépéseket kell tennie a transzatlanti egység megerősítése érdekében, az alapvető értékek és demokrácia védelmében és az autoriter rezsimek ellen. A testület Navalnij azonnali szabadon bocsátására szólított fel.

Törvénysértőnek tekintik az orosz hatóságok a készülő Navalnij-párti tüntetést

Figyelmeztette csütörtökön az orosz főügyészség és a belügyminisztérium a szombatra tervezett országos ellenzéki tiltakozás szervezőit, hogy az általuk az Alekszej Navalnij Kreml-ellenes politikus támogatására előkészített tüntetéseket törvényellenesnek tekinti.

A tiltakozásokat azt követően hirdették meg, hogy a Berlinből hazatérő Navalnijt vasárnap késő este már a moszkvai repülőtéren őrizetbe vették. A másnap megtartott bírósági tárgyalásról, amely elrendelte a politikus 30 napos előzetes letartóztatását, Navalnij a közösségi médiában videoüzenetben hívta fel tüntetésre a híveit.

A főügyészség közleményében csütörtökön rámutatott, hogy az interneten a január 23-ra meghirdetett törvényellenes tömegrendezvényen való részvételre szóló felhívások jelentek meg. A hatóság a szervezőket figyelmeztetésben részesítette.

A szervezők nem kértek engedélyt a hatóságoktól a tüntetésekre. Moszkvában és az ország más régióiban a Covid-19-járvány végéig tilos tömegtüntetéseket rendezni.

A belügyminisztérium adminisztratív felelősségrevonást helyezett kilátásba azok számára, akik a nem engedélyezett tüntetésen való részvételre buzdítanak. Alekszandr Gorovoj, a tárca első helyettes vezetője kijelentette: van jogalap arra, hogy az "agitátorokat" még a rendezvényt megelőzően felelősségre vonják.

Moszkvában csütörtökön őrizetbe vették Navalnij egyik közeli munkatársát, Ljubov Szobolt. Az elmúlt két nap során a rendőrség országszerte a lakásukon kereste fel az ellenzéki vezető által alapított Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) munkatársait, valamint más ellenzéki aktivistákat és újságírókat, hogy figyelmeztesse őket: a tüntetéssel a hatóságok szerint törvényszegésre készülnek. A Meduza ellenzéki portál szerint több nagyvárosban a középiskolákban és az egyetemeken is elhangzott ez az intelem.

A Navalnij alapította FBK kedden közzétett egy kétórás dokumentumfilmet, amelyben azt állította, hogy Vlagyimir Putyin elnök egy 100 milliárd rubelt (mintegy 400 milliárd forintot) érő titkos uradalmat építtetett ki magának a Fekete-tenger partján, Gelendzsik üdülőváros közelében. A film szerint az ingatlan a Monacói Hercegség területének 39-szerese, területén pedig egyebek között kastély, földalatti jégpálya, templom, 2500 négyzetméteres teaház, helikopter-leszálló és a tengerhez vezető alagút található.

Mindezt kiegészíti több szőlőültetvény és osztrigatelep, valamint két borászat is. Az FBK szerint a környező telkek a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tulajdonában vannak. Navalnij, aki ebben az anyagban is tüntetésre bíztatott, azt is állította, hogy Putyin volt feleségét, két állítólagos élettársát és azok gyerekeit is hatalmas vagyonokkal halmozta el.

A politikus által megfogalmazott vádakat Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője valótlannak minősítette. Oroszországban idén szeptemberben parlamenti választásokat tartanak.

