Fontos új információk derültek ki az oroszok Magyarországra szánt vakcinájáról

„Kis tételben február elején leszünk képesek szállítani” Magyarországra a Szputnyik V vakcinát - jelezte csütörtökön a Rosszija 24 televíziónak Kirill Dmitriev, az orosz közvetlen beruházási alap vezérigazgatója, amely intézmény a vakcina nemzetközi marketingjét végzi.

Kirill Dmitriev elmondása szerint a jövő héten már publikálhatják az orosz vakcina harmadik klinikai fázisának eredményeit egy nagy nemzetközi orvosi szaklapban, amelyet egyébként sok orvosi szakértő eddig hiányolt, hiszen az adatok ismerete, publikálása nélkül kezdték otthon tömegesen beoltani a készítménnyel az orosz lakosságot.

Az Interfax összeállítása szerint egyébként Magyarországgal együtt eddig összesen 11 ország gyógyszerészeti hatóságai engedélyezték a Szputnyik V felhasználását, amely Moszkva állítása szerint 91,4%-ban hatékony a koronavírus ellen. A Pfizer/BioNtech és a Moderna egyaránt 95%-os hatékonyaságot állít az mRNS-alapú technológia felhasználása segítségével. A vektoralapú Szputnyik V-nek közben nagy előnye, hogy sima hűtőszekrény hőmérsékleten szállítható, illetve tárolható.

A TASS hírügynökség az orosz egészségügyi miniszter elmondása alapján arról tudósított, hogy a vakcinából még Oroszországban is csak 6,5 millió dózist tudtak előállítani (egy dózis egy első beadásból és egy 21 nap múlva esedékes második, „megerősítő” adagból áll) és ebből 5,2 milliót az orosz régiókban fognak szállítani rövidesen.

Ez is arra utal, hogy egyelőre azért nagy tömegben még az oroszoknak saját maguknak sem áll rendelkezésre a Szputnyik V, noha érthető, hogy először a saját lakosságuknak akarják biztosítani. Mindez afelé mutat, hogy februártól tényleg csak kevés (egyelőre nem számszerűsített) adag érkezhet Magyarországra, amelyet még az NNK-nak is meg kell vizsgálnia, mielőbb az OGYÉI engedélye mellett ő is kiadja az engedélyt, hogy be lehessen oltani vele itthon az embereket.

Címlapkép forrása: Getty Images