Az infláció réme az MNB-t is megijesztheti, ezért óvatos lehet a jegybank

Nem számítanak komoly változásra a Portfolio által megkérdezett elemzők az MNB keddi kamatdöntése előtt, várhatóan óvatos kivárás jellemzi majd a jegybank kommunikációját is. Ugyanakkor a legtöbb elemző a következő hónapok kilátásaival kapcsolatban kiemelte az emelkedő inflációs kilátásokat, ez akár az MNB-t is meglepheti, ha az év elején nagyobb lesz az áremelkedés a vártnál.

Egyelőre kivárhat a Monetáris Tanács

Várhatóan a jelenlegi 0,6%-os szinten marad a jegybanki alapkamat a Monetáris Tanács keddi ülése után is, a kamatfolyosó is változatlan lehet, az egynapos betét mínusz 0,05%-os és az egynapos hitel 1,85%-os kamata is maradhat ezen a szinten. A szakemberek arra számítanak, hogy az egyhetes betét csütörtöki tenderén sem változtat az MNB, maradhat 0,75%-on az irányadó ráta.

Portfolio elemzői felmérés a kamatvárakozásokról név intézmény 2021. jan. 2021. dec. 2022. dec. Alapkamat Egyhetes betét Alapkamat Egyhetes betét Alapkamat Egyhetes betét Virovácz Péter ING Bank 0,60 0,75 0,60 0,75 0,60 0,75 Regős Gábor Századvég 0,60 0,75 0,60 0,75 0,60 0,75 Vizkelety Péter Fundamenta 0,60 0,75 0,60 0,75 - - Trippon Mariann CIB Bank 0,60 0,75 0,60 0,65 0,60 0,60 Kuti Ákos MKB Bank 0,60 - 0,60 - - - Jobbágy Sándor Concorde 0,60 0,75 0,60 - - - Halász Ágnes Unicredit Bank 0,60 0,75 0,60 0,60 0,60 0,60 konszenzus (medián) 0,60 0,75 0,60 0,75 0,60 0,68 Forrás: Portfolio

Ha az idei kamatkilátásokat vizsgáljuk, akkor a táblázatból látszik, hogy decemberig senki nem számít az alapkamat változására, az egyhetes betét esetében viszont néhányan elképzelhetőnek tartanak 10-15 bázispontos csökkentést. Vagyis ha arra kellene szavazni, milyen irányú lesz a következő változtatás a monetáris kondíciókon, akkor lazításra van nagyobb esély, de valószínűbb, hogy egész évben nem változnak majd a kondíciók. Sőt, az elemzők nagy többsége arra számít, hogy egészen 2022 végéig a jelenlegi szinten marad az alapkamat.

Az infláció kavarhat be leghamarabb

Érdemes megvizsgálni, mi mozdíthatja ki az MNB-t a felvázolt pályáról, vagyis mi lehet hatással a kamatkondíciókra az alternatív pályák alapján. Az elemzők közül szinte mindenki az inflációt emelte ki lehetséges meglepetésként a következő hónapokban. Épp a napokban írtunk arról, hogy globálisan emelkedőben vannak az inflációs kilátások hosszú évek után, ez pedig Magyarországra is hatással lehet.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője például azt emelte ki, hogy az MNB várakozásai alatt alakult a decemberi inflációs mutató, valamint a rövidtávú növekedési kockázatok is inkább a mérséklődő infláció irányába mutatnak. Ezzel szemben áll a feldolgozóiparban kialakult ellátási probléma, valamint a madárinfluenza hazai megjelenése, ami a termelői árakat felfelé hajhatja, ami végül a fogyasztói árakba is átgyűrűzhet.

Szerinte amennyiben az infláció tartósan és érdemben alulmúlja a várakozásokat, úgy az év folyamán, de leghamarabb csak az első negyedévet követően, lehetőség nyílhat az egyhetes betéti kamat 15 bázispontos csökkentésére.

Trippon Mariann, a CIB Bank szakembere azt hangsúlyozta, hogy a decemberi jegybanki közlemény megerősítette, hogy a Monetáris Tanács szerint a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés felerősödése (magyarul a forint gyengülése) jelenti a legnagyobb kockázatot az inflációs kilátások szempontjából. Szerinte az MNB egyértelmű szándéka elkerülni, hogy a jelenlegi bizonytalan globális piaci környezet az inflációs kockázatok emelkedését okozza. Hozzátette, hogy az idei inflációs kilátásokban komoly bizonytalanság és ingadozás lehet, a tavaszi hónapokban akár 4% fölé is ugorhat az áremelkedés üteme, majd az év második felében fokozatosan süllyedhet vissza a cél közelébe, de ezt még nagyban befolyásolhatja a gazdaság kilábalása, illetve az abból eredő keresleti és kínálati hatások.

A monetáris politikai óvatosság itt mindaddig megmarad, ameddig nem jutunk túl a tavaszi inflációs csúcson, és nem lát az MNB tisztábban a második félév inflációs folyamataival kapcsolatban

- hangsúlyozta Trippon.

Hasonlóan látja Halász Ágnes is, az Unicredit Bank elemzője szerint az első félévben várhatóan nem nyúl majd a kamatokhoz az MNB, míg az infláció kockázatot jelent, addig az MNB szükségesnek látja az egyhetes betéti kamat eltérítését az alapkamattól.

A januári és a februári inflációs adat érdekes lehet majd az MNB számára, bár nem biztos, hogy változást hoz – véli Regős Gábor. Előfordulhat, hogy a növekvő inflációs várakozások nyomán a vállalkozások az év elején a szokásosnál nagyobb áremelést hajtottak végre, ami negatív meglepetést okoz az inflációban és esetleg lépéskényszerbe hozza a monetáris politikát – teszi hozzá a Századvég Gazdaságkutató közgazdásza.

Az infláció szempontjából szintén kockázatot jelentenek a zárva tartó szolgáltatások: ha a korlátozások ismét meghosszabbításra kerülnek, az már olyan súlyos gondokat okoz a vállalkozásoknak, hogy sokan nem is tudnak majd újraindulni. Ez a kínálat csökkenése nyomán szintén árfelhajtó hatással lehet, illetve ide vezethet az is, ha a bezárt egységek a kiesett bevételeket a nyitás után magasabb árral kívánják kompenzálni. Kérdés, hogy milyen inflációs szint lenne az, amire a monetáris politika már reagálna. Itt összességében a márciusi inflációs jelentést és a kapcsolódó számokat lesz érdemes majd figyelni – véli Regős.

