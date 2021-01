Koronavírus: a Pfizer elkezdte gyerekeken tesztelni a vakcináját

A Pfizer a CNN-nek nyilatkozva elárulta, hogy már tesztelik a koronavírus elleni vakcinát a 12-15 éves gyerekek körében is.

A lap szerint a gyártó eddig 2259 12-15 év közötti gyereket vont be a koronavírus elleni vakcina tesztelésébe.

A teszthez szükséges fiatalabb korosztálybelieket még októberben kezdte el „toborozni” a Pfizer, de azt még nem tudja a gyártó, hogy mikor lesznek használható adatok a tesztekből.

Egyelőre a Pfizer vakcináját a minimum 16 évesek körében adják be és egyelőre nincs olyan vakcina, amelyet gyerekek számára is engedélyeztek volna. Ez abból adódik, hogy eddig egyik engedélyezett vakcinát sem tesztelték még fiatalabbakon vagy legalábbis nincsenek erre vonatkozó adatok még publikálva. Hasonló egyébként a történet a gyermeket váró nők esetében is.

