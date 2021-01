Az elektromos autók után megérkezett a hidrogén őrület – Már most is lufi lehet?

Az elektromosautó-gyártók után úgy tűnik, megérkezett az újabb piaci őrület is, amely a hidrogénnel kapcsolatos cégeket érinti. Sokan nagy jövőt jósolnak ennek az energiahordozónak, amelynek rendkívül széles körű a felhasználási lehetősége az üzemanyagoktól az elektromos berendezésekig. Ehhez pedig megfelelő a politikai támogatottság is, mivel szerepe lehet a klímasemlegesség eléréseben, ugyanakkor egyelőre elég költséges alternatíva. A befektetőket azonban ez egyáltalán nem zavarja, ugyanis zsákolják a hidrogénes cégek részvényeit.

Hidrogén gyorstalpaló

Pontosabban mondva a zöld vagy tiszta hidrogén az, ami után jelenleg kapkodnak a befektetők, mivel ennek is több fajtája létezik. Gyakran szürke hidrogénnek nevezik, amikor azt földgáz segítségével állítják elő, ami szén-dioxid kibocsátással jár. Ha a folyamat során keletkező szén-dioxid leválasztásra és tárolásra (CCS) kerül, akkor a terméket kék hidrogénnek hívják. Lehetséges szén segítségével is előállítani hidrogént, ilyenkor a barna nevet kapja.

Az Egyesült Államokban a hidrogén 95 százalékát jelenleg földgáz segítségével állítják elő az energetikai hivatal adatai alapján.

Végül, ha megújuló energiaforrásból (pl. szél- vagy napenergia) termelt villamosenergia segítségével hozzák létre a hidrogént elektrolízis útján, akkor hívják zöldnek. Jelenleg ez az össztermelésnek egy nagyon kicsi részét teszi ki, és relatíve költségesebb az eljárás. Azonban ez a leginkább környezetbarát módszer is, hiszen ilyenkor az előállítás során nem keletkezik szén-dioxid.

A hidrogén számos helyen felhasználható, beleértve az olajfinomítást és műtrágya gyártást, de használható üzemanyagként vagy elektromos berendezésekhez. A legjobb tulajdonsága pedig az, hogy elégetve nem termel szén-dioxidot, vagyis környezetbarát.

Korábban alapvetően az jelentette a problémát, hogy ugyan maga a hidrogén „tiszta”, ugyanakkor ez nem sok vigaszt jelent, ha az előállítása során rengeteg károsanyag kerül kibocsátásra. A fordulatot és a megújult népszerűséget itt az okozta, hogy az elmúlt években egyre olcsóbbá vált a megújuló energiák használata, jelentős költségcsökkenés zajlott a nap- és a szélenergia területén is. Másrészt, egyre nagyobb a politikai támogatás is ezekkel kapcsolatban, hogy 2050-re elérhetővé váljon a karbonsemlegesség. Ezek a folyamatok pedig részben a zöld hidrogén malmára is hajtották a vizet.

Az alábbi grafikon például néhány ország esetében mutatja meg a következő évekre tervezett nemzeti célokat a hidrogénhajtású járművek számát illetően.

Ebből az látható, hogy ugyan gyors növekedés várható, de még rettentően kezdetleges fázisban jár a technológia a közlekedésben.

Forrás: Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA)

Hátránya még, hogy rendkívül tűzveszélyes, így nagyon fontos a biztonságos használat és tárolás.

Nem olcsó a zöld hidrogén

Az S&P Global egy elemzése szerint:

a hidrogén megújuló energiaforrásokból történő előállítási költségeinek még legalább 50 százalékkal kellene esnie 2030-ig ahhoz, hogy valós alternatívája legyen a hagyományos üzemanyagoknak.

Ezt a nap- és szélenergia termelés árának, illetve az elektrolízis költségeinek a csökkentésével lehetne elérni, valamint a kapacitáskihasználtság emelésével.

Az elemzők ezzel kapcsolatban azt írták, hogy:

Úgy gondoljuk, hogy a zöld hidrogén előállítási költségeinek jelentős csökkenése elérhető 2030-ra, ennek a három faktornak köszönhetően.

Egyelőre azonban valószínűbb, hogy rövid- és középtávon a kék hidrogén használata lehet domináns. Ezt ugyanis olcsóbb előállítani földgáz segítségével, és a keletkező szén-dioxidot leválasztani és eltárolni (CCS).

További nehézség lehet a zöld hidrogén térnyerése számára, hogy a megújuló energiával kapcsolatos kapacitások egy jelentős részét a hagyományos áramtermelési források felváltására, és a növekvő fogyasztási igények kielégítésére használhatják fel a következő években.

Ez különösen Európára lehet igaz, amely az S&P elemzése szerint nettó importőre lehet majd a zöld hidrogénnek más régiókból, ahol olcsóbb a megújuló energiák ára.

A befektetők már most megőrülnek érte

Az egyelőre magasabb költségek és esetleges egyéb problémák azonban nem akadályozták meg a befektetőket abban, hogy jelentősen felhajtsák a zöld hidrogénnel kapcsolatos vállalatok árfolyamát.

Egyes vállalatok árfolyama több mint 500 százalékkal emelkedett tavaly, ezek között vannak hidrogén üzemanyagcellás rendszereket, illetve elektrolizáló berendezéseket gyártó társaságok is.

Az árazásuk pedig többnyire kifejezetten magas, az HSBC kalkulációi szerint például az elektrolízissel foglalkozó ITM Power már 7-szeres P/S szorzón forog a becsült 2030-as árbevételhez képest.

A mostani népszerűség több tényezőre vezethető vissza:

Folyamatosan csökkenő költségek: ugyan még továbbra is drága a zöld hidrogén előállítása, de amint fentebb írtuk, elképzelhető, hogy idővel jelentősen csökkennek majd az előállítási költségek.

ugyan még továbbra is drága a zöld hidrogén előállítása, de amint fentebb írtuk, elképzelhető, hogy idővel jelentősen csökkennek majd az előállítási költségek. Támogató politikai környezet: az Európai Unió egyik fontos célja, hogy 2050-ig klímasemlegessé váljon, és ennek részeként már 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkentenék a szén-dioxid kibocsátást az 1990-es szinthez képest. Emellett Joe Biden is hasonló dátumot tűzött ki az Egyesült Államok számára, és egy 2 ezer milliárd dolláros klímaterve van. Kína pedig 2060-ra szeretné elérni a karbonsemlegességet. Az EU hidrogén stratégiája szerint először a meglévő termelés szén-dioxid kibocsátását csökkentenék úgy, hogy 2024-ig 6 gigawatt kapacitású elektrolizátort telepítenének, amely a jelenlegi teljesítmény 6-szorosa. Ezt pedig 2030-ra bővítenék legalább 40 gigawatt összkapacitásra. A becslések szerint 2050-ig elérheti a megújuló hidrogénbe való beruházások kumulált összege a 180-470 milliárd eurót.

az Európai Unió egyik fontos célja, hogy 2050-ig klímasemlegessé váljon, és ennek részeként már 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkentenék a szén-dioxid kibocsátást az 1990-es szinthez képest. Emellett Joe Biden is hasonló dátumot tűzött ki az Egyesült Államok számára, és egy 2 ezer milliárd dolláros klímaterve van. Kína pedig 2060-ra szeretné elérni a karbonsemlegességet. Az EU hidrogén stratégiája szerint először a meglévő termelés szén-dioxid kibocsátását csökkentenék úgy, hogy 2024-ig 6 gigawatt kapacitású elektrolizátort telepítenének, amely a jelenlegi teljesítmény 6-szorosa. Ezt pedig 2030-ra bővítenék legalább 40 gigawatt összkapacitásra. A becslések szerint 2050-ig elérheti a megújuló hidrogénbe való beruházások kumulált összege a 180-470 milliárd eurót. A zéró emissziós járművek terjedése: ebben az esetben itt főleg az elektromos autókról van szó, amelyek népszerűsége egyre nagyobb, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez egyben egy alternatívája is a hidrogén-meghajtású járműveknek.

A Toyota például még decemberben indított el egy hidrogén üzemanyagcellás autót, amely eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A vásárlók amiatt aggódtak, hogy kevés a töltőállomás, kérdéses lehet a járművek újraeladási ára, illetve a már említett biztonsági kockázatok a hidrogén gyúlékonysága miatt.

Ezzel kapcsolatban a Stanhope Capital befektetési igazgatója, Jonathan Bell azt mondta, hogy:

A hidrogénnel kapcsolatban az a probléma, hogy néha, amikor két egymással vetélkedő rendszer létezik egymás mellett, akkor nem az nyer, amelyik jobb, hanem az, amelyik előbb szerez piaci részesedést.

Egyelőre tehát még kérdéses, hogy mi lesz a zöld hidrogén jövője, hiszen vannak biztató jelek és több vállalat is rámozdult már a lehetőségre, ugyanakkor azért vannak kockázatok szép számmal.

Címlapkép: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images