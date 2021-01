Minden változik körülöttünk, de a Portfolio Csoport konferenciái mutatják az irányt

2020-ban a Portfolio Csoport több tucat magyar és nemzetközi rendezvénnyel bizonyította, hogy akár részben, akár egészben a virtuális térben is lehet és érdemes érdekes, tartalmas, tömegeket megmozgató konferenciákat szervezni. A pandémiás helyzet és a folyamatosan változó szabályozások ellenére a Portfolio szervezőcsapata nemcsak a legmagasabb színvonalú szakmai programmal készült, hanem alaposan átgondolt, szakértők közreműködésével megtervezett biztonsági intézkedésekkel is.

A Portfolio Csoport számára az üzleti rendezvények piacán is kiemelten fontos volt, hogy piacvezetőként irányt mutasson, és a lehető legrövidebb időn belül alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez, így továbbra is a legmagasabb szintű szakmai fórumként szolgáljon.

Egy ilyen, kihívásokkal teli évben még fontosabb volt, hogy a legfontosabb piaci információk mindenkihez eljussanak, a prognózisok kapaszkodót adjanak a különböző gazdasági ágazatok szereplőinek. Mindegyik rendezvényen nagy hangsúlyt kapott a networking: ez sokszor az online térben, zárt videochat-szobákban valósult meg.

Forradalmi virtuális átállás tavasszal: Portfolio Online konferenciák

Márciusban a korlátozások bevezetésével új korszak indult: a Portfolio Konferenciák az online térbe költöztek a vírus első hulláma alatt.

A megszokott prémium hotelek rendezvénytermeit online konferenciatermekre cseréltük, ahol számos olyan extra lehetőségekkel vártuk vendégeinket, mint a networking, privát chat, szavazás és expo funkció. A megszokott szakmai színvonal adott volt, és a résztvevők akár otthonról, akár a munkahelyükről ugyanúgy meghallgathatták és interaktívan részt vehettek egy konferencián, ahol az iparág legfontosabb állami, gazdasági és vállalati vezetői és szakértői mutatták az irányt.

Őszi szezon változó platformokon: fizikai rendezvényektől a hibrid konferenciákig

A Portfolio szervezőcsapata azonnal alkalmazkodott az őszi szigorításokhoz és változásokhoz is. Rövid, a vírus enyhülése okozta időszakban, hagyományosan is megrendezésre került pár konferencia szeptemberben, de a várható terjedés miatt a hibrid konferenciák forgatókönyve pár készen állt a polcon.

Alaposan átgondolt, szakértők közreműködésével megtervezett biztonsági intézkedésekkel készültünk mind a szervezői, mind a helyszíni oldalt illetően, a maximálisan egészségmegóvó szervezés pedig sikeresen vizsgázott minden résztvevő, előadó és a szervezői csapat tagjainál is.

Az új generációs hibrid rendezvények, online és offline részvételi lehetőséget is nyújtottak, így a már megszokott virtuális platformon túl ismét vártuk korlátozott létszámban vendégeinket prémium helyszíneinken is. Extra biztonsági (koronavírus-ellenes) intézkedéseink és körülményeink piacivezető profizmussal működtek, a szervezés első pillanatától a rendezvény utolsó percéig: ózonos légfertőtlenítés és folyamatos vírusmentesítő, antibakteriális légszűrés a nap folyamán, helyszíni egészségügyi előszűrés hőkamerával, előrecsomagolt catering, megfelelő távolságtartással tervezett ültetés és természetesen létszámkorlátozás a termekben.

Bármelyik részvételi módot is választotta a látogató, akár személyesen, akár online jegyet is vásárolt, ugyanúgy a legmagasabb színvonalú konferenciaprogramot érhették el.

Portfolio Konferenciák 2020: a platform változó, a szakmai profizmus állandó

Tavaly a Portfolio Csoport összesen 45 rendezvényt szervezett, több ezer nemzetközi és hazai résztvevővel. Változó platformokon, de a a Portfolio minőség mindig adott volt. Nézzük eseményeink listáját az év során:

Papírhalmok helyett digitalizáció - Online megoldások könyvelőknek - február 26. - Klub

Építőipar 2020 - február 27. - Offline

Agrárium 2020 - március 3. - Offline

Biztosítás 2020 - március 5. - Offline

Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020 - március 10. - Offline

Befektetési döntések koronavírus idején - április 16.-Online klub

Hitelezés 2020: A koronavírus és a magyar bankszektor - április 21.- Hibrid

Történelmi idők az olaj piacán - április 24. - Online klub

PIF: Ingatlanpiac - Mekkora pofont adott a korona? - április 29. - Online

Hitelezés 2020: Kkv-hitelezés és gazdaság-újraindítás - május 5. - Online

Financial and Corporate IT: Koronavírus a pénzintézeteknél - május 6. - Online

Ingatlanpiac: Összeroppan az építőipar és befagynak a fejlesztések? - május 13. - Online

Azonnali mentőöv a hazai cégeknek - május 14. - Online

Hitelezés 2020: Lakossági hitelezés veszélyhelyzetben konferencia - május 19. - Online

Financial and Corporate IT: Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon - május 20. - Online

Járműipar: Forradalmi időszakban csapott le a koronavírus-járvány - május 21. - Online

Ingatlanpiac: Bérlők vs. Bérbeadók - Itt az újranyitás!? - május 27. - Online

Vírusválság: veszít vagy nyer a magyar agrárium? - május 28. - Online

Megfizethető lakhatás és kormányzati tervek - május 28. - Online klub

Financial and Corporate IT: Digital UX a bankoknál - június 3. - Online

Járműipar: Az új technológiák átrendezik az erőviszonyokat - június 4. - Online

Tudatos felkészülés a generációváltásra - június 11. - Online

Járműipar: Korszakváltás a beszállítóknál koronavírus idején - június 25. - Online

Járműipar: Új időszámítás, sokasodó kihívások - szeptember 2. - Online

Financial and Corporate IT 2020 - szeptember 3. - Hibrid

Private Investor Day 2020 - szeptember 7. - Online

Sustainable World 2020 - szeptember 9. - Hibrid

Property Market RELOADED 2020 - szeptember 10. - Offline

Lakás Konferencia 2020 - szeptember 10. - Offline

Hitelezés 2020 - szeptember 15. - Online

Digitális szintugrás - Segítség a hazai cégeknek - szeptember 17. - Online klub

Portfolio Agrár klub - Új agrárpályázatok a vírusválságban - szeptember 30. - Online klub

Budapest Economic Forum 2020 - október 8. - Hibrid

Újabb részvénykibocsátás a magyar tőzsdén - október 8. - Online klub

Portfolio Agrár Klub - Reform az agráradózásban - november 3. - Online klub

Global trends in Banking - november 5. - Online

Miből lesz lakásunk, nyugdíjunk, luxusautónk? - november 10. - Online klub

Öngondoskodás 2020 - november 10. - Hibrid

Portfolio Private Health Forum 2020 - november 10. - Online

Energy Investment Forum 2020 - november 11. - Online

Portfolio Banking Technology 2020 - november 12. - Online

Property Investment Forum 2020 - november 19. - Online

Agrárszektor Konferencia 2020 - december 3. - Online

Agrárszektor Konferencia 2020 - Ingyenes Betekintés - december 3. - Online klub

Magyar térhódítás külföldön, válság idején - december 15. - Online klub

A Portfolio Online Konferenciák a tévéstúdiók szintjére emelkedett

A novemberben bevezetett korlátozásoknak megfelelően, egyetlen nap alatt álltunk át online közvetítésre. Rendezvényeink itt már a tapasztalt csapatnak és stábnak köszönhetően Tv stúdiók színvonalát hozó apparátussal és profizmussal zajlottak. Legnagyobb volumenű, év végi rendezvényeink ismét új köntösben, a sokadik forgatókönyv szerint, de a megszokott Portfolio minőségben kerültek megrendezésre.

Egy ilyen online esemény közvetítése közben talán nem is gondolná a néző, mennyi minden kellhet a tökéletes lebonyolításhoz. De nézzük számokban is az egyik utolsó, nagy volumenű konferenciánkat:

30 órányi program párhuzamosan 3 szekcióban

800 online résztvevő

106 előadó

3 streaming szakember

3 hangmérnök

2 videóoperátor

3 fénydesigner

2 tolmács technikus

6 dekoratőr

2 gyártásvezető

11 TV

28 mikrofon

900 méter technikai kábel

11 kamera

27 laptop

5 videó switcher

3 hangkeverő pult

35 méter hátfal

30 db színpadderítő lámpa

17 párhuzamos full hd rögzítés

1,1 km kamera kábel

500 méter optikai kábel

3 képkeverő

3 adásrendező

3 feliratozó

2 képmérnök

6 professzionális broadcast monitor

1 tonnányi eszközpark

8 rendezvényszervező

10 kapcsolattartó

4382 email váltás

795 óra telefonos egyeztetés

89 online bejelentkezés próba

7 átadott szakmai elismerés a Portfolio Agrárdíjak 2020 keretében

9 zsűritag

1560 perc elhangzott információ

Természetesen idén is folytatódnak a Portfolio Csoport rendezvényei, a pandémiás helyzettől függően ONLINE, HIBRID, vagy klasszikus, HELYSZÍNI konferenciákat tervez a cégcsoport 2021-re a legfontosabb gazdasági témakörökben: a bankszektortól a gazdaságpolitikán át, az ingatlanpiactól az agráriumon keresztül, az energetika, a befektetés, a járműipar és IT területeken is.

A Portfolio Konferenciák 2021-ben is, az elmúlt évhez hasonlóan minden szempontból professzionális rendezvényekkel, maximális biztonsággal és iránymutató szakmai tartalommal várnak minden régi és új érdeklődőt.

Fotók: Stiller Ákos/Portfolio