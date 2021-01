Durvul a harc a tengereken: amerikai termékek helyett üres konténereket hajóztattak Kínába

Több százmillió dollárnyi amerikai mezőgazdasági export szállítását utasították vissza még októberben és novemberben a hajótársaságok, melyek helyette inkább üres konténereket küldtek Kínába – derítette ki a CNBC. A globális konténerhiány újabb fejezete és durvulása után az amerikai fél bíróságra menne a nagy szállítmányozási cégek ellen.

Kedden írtunk arról, hogy globális konténerhiány alakult ki a tengereken, a Kína és Európa közti szállítások jelentősen megdrágultak és akadoztak az utóbbi hónapokban. Emellett kisebb mértékben, de Kína és az USA között is drágult a tengeri szállítás. Most új fejezetet tárt fel a CNBC: a lap értesülései szerint októberben és novemberben több százmillió dollárnyi amerikai mezőgazdasági exportot utasítottak vissza, hogy helyette üres konténereket küldjenek Kínába. A tegnapi hírekben már szerepelt, hogy a kínai fél minél előbb igyekezett az üres konténereket visszakapni a hiány miatt, ezért akár nyomást is gyakorolt az amerikai és európai partnerekre.

Az amerikai szövetségi tengeri bizottság (Federal Maritime Comission) több panaszt is kapott amerikai mezőgazdasági termelőktől, jelenleg vizsgálja, hogy megsértették-e a hajótársaságok az erre vonatkozó törvényt. A hajózási törvény értelmében ugyanis a szállítmányozó cégek nem utasíthatják el a megrendeléseket. A legnagyobb kikötők adatait összegyűjtve arra jutottak a lap újságírói, hogy majdnem 178 ezer konténernyi szállítást utasítottak el a hajózási cégek. Ezek a vállalatok már október közepén jelezték, hogy előnyben részesítik majd az üres konténereket, illetve megemelik az amerikai export szállításának árát.

Különösen rosszul érintette az amerikai exportőröket a dolog azért, mert a mezőgazdasági kivitel csúcsidőszaka november és március közöttre esik, mivel ez az időszak esik közvetlenül az aratás utánra. Ráadásul a termelőknek most kellene felkészülniük a következő aratásra, illetve szükség esetén biztosítani ehhez a banki finanszírozást.

Címlapkép: Getty Images