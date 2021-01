Orbán Viktor elárulta végre, mikor lehet szó a korlátozások lazításáról

Tegnap jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a kormány döntött az eddigi korlátozások meghosszabbításáról március elejéig. Vélhetően a szokásos péntek reggeli miniszterelnöki interjú is elsősorban a járványhelyzetről és az újranyitás kilátásairól fog szólni. Utóbbiban kulcsfontosságú lehet a vakcinaellátottság, várhatóan új információkat is kapunk majd az orosz és kínai vakcináról.

Az interjúban elhangzottakról szokás szerint a Portfolio is tudósít majd.