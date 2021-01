Rövidesen megszólal Orbán Viktor a járványhelyzetről és a kilátásokról

Péntek reggel szokás szerint a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában ad élő interjút Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő elsősorban a járványhelyzetről és a vakcinával kapcsolatos kilátásokról beszélhet.

Tegnap jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a kormány döntött az eddigi korlátozások meghosszabbításáról március elejéig. Vélhetően a szokásos péntek reggeli miniszterelnöki interjú is elsősorban a járványhelyzetről és az újranyitás kilátásairól fog szólni. Utóbbiban kulcsfontosságú lehet a vakcinaellátottság, várhatóan új információkat is kapunk majd az orosz és kínai vakcináról.

Az interjúban elhangzottakról szokás szerint a Portfolio is tudósít majd.