Megrohamozták a patikákat a magyarok - Van olyan termék, ami az első hullám óta hiánycikk

A koronavírus világjárvány a gyógyszeripart sem kíméli: a globalizáció miatt vannak egyes alapanyagok, amelyekhez a gyárak március óta nem jutottak hozzá. Számos készítmény bizonyult tartós hiánycikknek a járvány óta, melyek hátterében nem csak gyártási, szállítási gondok állnak, hanem a megnövekedett igény is: a lakosság körében még mindig nagyobb a gyógyszerfogyasztás. Ennek oka lehet a magasabb számú megbetegedés, vagy a gyógyszerek felhalmozása is. Ez pedig az eredményezi, hogy olyan mindennapi használatban lévő gyógyszerek tűnnek el átmenetileg a patikákból, mint a Cataflam Dolo vagy a Neo Citrán forró italpor.

A koronavírus világjárvány következtében nem csak bizonyos termékek tűntek el időszakosan a boltok polcairól, hanem mindennapi használatban lévő, megszokott gyógyszerek, gyógykészítmények is. A gyógyszergyártás ugyanis nagy mértékben rá van utalva az ázsiai és dél-amerikai régiókban elhelyezkedő alapanyaggyártókra.

A különböző természeti katasztrófák eddig is okoztak zavarokat a késztermékek gyártásában, mert a nyersanyagok (hatóanyag, segédanyag és csomagolóanyag) nem álltak rendelkezésre, a járványt viszont nem lehet megoldani villámgyors válságkezeléssel, és globális hatásai nem mérhetők egy lokális katasztrófáéhoz. Az időszakos gyógyszerfelhalmozás szintén termékhiányt idézhet elő - írja a Pénzcentrum, amely megjegyzi,

jelenleg 1367 termék szerepel a magyar gyógyszerhatóság hiánylistáján,

amelyen júniusban még 1489 tétel szerepelt. Ezek közül 228 termékhiány 2020. március 11-e, a veszélyhelyzet kihirdetése után került bejelentésre. A hiánytermékek listáját vizsgálva látható, hogy melyek a jelenleg is keresett termékek, amelyek más években is nagy eséllyel kifogytak télen a patikákban: forró italpor, fájdalom és lázcsillapító, ezek közül is a gyermekeknek való szirupok, vitaminok. Nagy a kereslet a különböző allergiagyógyszerekre is a hiánylista szerint.

