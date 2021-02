Hasított a magyar feldolgozóipar januárban

Januárban is erős volt a feldolgozóipar az ágazat beszerzésimenedzser-indexe szerint, a mutató szezonálisan kiigazított mértéke 54,9 pont volt, azaz bőven az 50 pontos növekedési küszöb fölött teljesített. Utoljára 2019 májusában láttunk ennél magasabb értéket a magyar feldolgozóipari bmi-ben. A korábbi januárokkal összevetve az idei érték felülmúlja a hosszú távú átlagot (52,8), de nem éri el az elmúlt három év átlagát (55,2).

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság közlése szerint a válaszadók az előző hónaphoz képest negyedik hónapja kedvezőbb folyamatokról számoltak be, egy hónapos szűkülés után. Ennek összetétele továbbra is kettős: a termelési és rendelési alindexek értékei továbbra is bővülést jeleznek. A vásárolt készletek mennyisége és a foglalkoztatottság alindexei újból 50,0 pont fölé kerülve bővülésre utalnak. A BMI-t alkotó ötödik alindex, a szállítási átfutási idő értéke azonban még mindig rendkívül alacsonyan maradt, közre játszva a BMI index alacsonyabb értékében. A 2021 január havi index nagyobb a decemberi (51,6) értéknél, és a hetedik legmagasabb januári érték.

Január összességében még így is átlag feletti hónap volt a korábbi években látott értékekhez képest (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,4; a januároké 52,8). Az elmúlt három évben a januári átlag ennél magasabb volt (55,2), köszönhetően a 2018-as év gyorsabb ütemének (59,9). Az idei érték így átlag feletti januári értéknek tekinthető 1995 óta.

A feldolgozóipar jó teljesítménye nem egyedi magyar jelenség, a koronavírus második hulláma kevésbé viselte meg ezt az ágazatot, a szolgáltatószektor ezzel szemben gyengén teljesít (de az is messze elmarad a tavasszal látott alacsony szintektől).

